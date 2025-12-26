L’ASSE entame une seconde partie de saison déterminante pour atteindre ses objectifs. Troisièmes à la mi-saison, les Verts comptent deux points de retard sur le Red Star et cinq sur Troyes. Une situation frustrante. L’objectif affiché reste la montée directe. Pour y parvenir, le club stéphanois doit hausser son niveau sur la phase retour.

Dix-sept matchs restent à jouer. Tout est encore possible. Dans ce contexte, plusieurs jeunes joueurs ont gagné du crédit ces dernières semaines. Trois profils se détachent clairement et pourraient avoir leur mot à dire dans les mois à venir.

L’ASSE sort d’une première partie de saison irrégulière. Capable de performances solides, mais encore trop fragile par séquences. Le secteur défensif n’a pas toujours rassuré. L’animation offensive manque parfois d'efficacité. Pourtant, le groupe dispose de ressources internes. Le staff l’a montré en s’appuyant sur des jeunes issus du centre de formation. Certains ont saisi leur chance. D’autres sont en train de le faire. La dynamique actuelle peut changer la donne.

ASSE : Kevin Pedro s’impose comme une option crédible

Kevin Pedro est l’une des belles surprises récentes. Le défenseur central de la génération 2006 a profité des absences pour se montrer. Titularisé face au leader troyen, il a livré une prestation solide. Propre dans ses interventions. Calme avec le ballon et à la relance. Il a marqué des points après un été perturbé par une blessure au genou.

Déjà utilisé lors des trois rencontres de Coupe de France, il a également disputé une mi-temps face à Bastia en championnat lors de la dernière rencontre. Progressivement, Kevin Pedro s’installe comme un vrai joueur de rotation.

Sa performance face à Nice, club de Ligue 1, a confirmé cette impression. Après la rencontre, Eirik Horneland (ASSE) ne cachait pas sa satisfaction : « Kevin Pedro a montré de très bonnes choses cette semaine à l’entraînement. Il a gagné sa place, tout simplement. Ce que j’ai vu ce soir m’a plu. Il a été très bon, surtout en tenant compte de son expérience à ce niveau. »

Dans un secteur défensif encore perfectible, Kevin Pedro pourrait jouer un rôle sur la phase retour.

Paul Eymard, un potentiel qui demande confirmation

Autre profil suivi de près : Paul Eymard. Le milieu de terrain de la génération 2008 revient de loin. Après une période délicate liée à un différend contractuel, la situation s’est apaisée. Le staff lui accorde désormais une vraie confiance. International français U18, Eymard a brillé en Coupe de France. Trois titularisations. Deux buts. Une activité constante. Face à Nice, il a encore marqué des points malgré un début de match timide.

Son entraîneur a salué sa progression : « Il a montré son potentiel. Il a pris de l’ampleur au fil du match. Il a bien utilisé son gabarit et ses courses vers l’avant. Il est monté en puissance. »

Encore perfectible, Paul Eymard pourrait rapidement grappiller ses premières minutes en Ligue 2. Son profil athlétique apporte une option différente au milieu.

Nadir El Jamali, le supersub qui pousse fort

Enfin, Nadir El Jamali continue sa montée en puissance. Le joueur offensif de la génération 2007 est utilisé comme supersub depuis le début de la saison. Son entrée face à Bastia a changé le visage offensif de l’équipe. Plus de percussion. Plus de profondeur.

S’il peine encore à être décisif en championnat, ses prestations sont encourageantes. En Coupe de France, il a déjà inscrit deux buts. Son occasion manquée face à Nice aurait pu tout changer. Le déclic viendra peut-être rapidement.

Malgré cela, la confiance du staff est totale. Nadir El Jamali est présent dans le groupe à chaque match de Ligue 2. Un signal fort.

La phase retour s’annonce décisive. Et ces trois jeunes Verts pourraient bien être des facteurs X dans la course à la montée.