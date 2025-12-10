Chico Lamba poursuit sa montée en puissance après son opération aux adducteurs. Le défenseur de l’ASSE, indispensable en début de saison, accélère pour retrouver rapidement le cœur de la charnière stéphanoise. Un retour attendu début 2026.

Une question revient dans toutes les têtes : quand Chico Lamba fera-t-il son retour ? Arrivé cet été pour 8 millions d’euros en provenance d’Arouca, le défenseur de 22 ans n’a pas mis longtemps à s’imposer. Formé au Sporting Portugal, il a apporté vitesse, agressivité et sang-froid dans l’axe. Son impact a été immédiat. Avant sa blessure début octobre, l’ASSE affichait un tout autre visage. Lamba a disputé neuf matchs pour six victoires, deux nuls et une seule défaite. Une série solide qui avait lancé la saison stéphanoise. Mais depuis son dernier match, le succès 2-0 contre Montpellier, l’équipe a perdu sa stabilité.

Opéré des adducteurs, le défenseur a entamé un long processus de récupération. Son absence pèse lourd dans le système d’Eirik Horneland, qui comptait sur lui pour structurer une équipe en pleine reconstruction. Sans lui, l’ASSE a perdu quatre de ses sept matchs. Une série qui freine les ambitions de montée et souligne encore davantage son importance.

Chico Lamba (ASSE) intensifie son retour

Ces derniers jours, Chico Lamba a repris l’entraînement individuel. Un signe encourageant. Il enchaîne les séances spécifiques avec Paolo Gaudino, le préparateur physique du club. Courses, changements de direction, travail de renforcement musculaire : tout est calibré pour retrouver le rythme.

Dans l’« inside » publié par l’ASSE avant le match contre Dunkerque, Lamba s’est exprimé avec un large sourire. « C’était une bonne semaine intense. Ça fait du bien d’être de retour à l’entraînement », explique-t-il. Les premières sensations sont positives malgré la fatigue normale d’une reprise. Son retour sur les terrains se rapproche. Horneland, qui voit en lui l’un des piliers de sa charnière, ne précipitera rien. Mais le message est clair : Lamba retrouve de la puissance, de la fluidité et de la confiance.

Un renfort attendu pour la suite de la saison

Les supporters attendent son retour avec impatience, et le staff aussi. Lamba apporte une sérénité unique dans la relance et un leadership naturel. Sans lui, la défense subit davantage la pression adverse.

Le calendrier de l'année 2026 annonce plusieurs rendez-vous déterminants. Retrouver un Lamba opérationnel pourrait changer la dynamique. Et l’intéressé se montre optimiste : « Je serai bientôt de retour à Geoffroy-Guichard », promet-t-il. L’ASSE aura besoin de sa solidité pour relancer une série positive et viser la montée. La bonne nouvelle du jour, c’est que le compte à rebours a officiellement commencé.