À l'issue de la belle victoire stéphanoise en terres rémoises (2-1), les 3 consultants de BeIN Sports, Louisa Necib, Benjamin Moukandjo et Luis Fernandes ont débriefé la rencontre. Voici leurs avis respectifs sur ce match.

Luis Fernandez : "Sainté devait gagner à Reims. Ils l’ont bien fait. La frappe de Tardieu est lumineuse. L’ASSE est venue avec des intentions. Et le premier but a fait beaucoup de bien. Le second aurait dû être évité par Reims. C’est un cadeau. Reims a été bien meilleur en seconde période mais il était trop tard."

Benjamin Moukandjo : "Quand Saint-Etienne menait 2-0 à la mi-temps, il avait fait le plus dur. Ils étaient plus dans une gestion pour éviter de prendre des buts. Quand on sait que c'est une défense perméable qui prend beaucoup de but... ils ont été rigoureux aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé l'attitude de Saint-Etienne dans ce match-là. Ils sont venus et j'ai eu l'impression qu'ils jouaient un match de coupe. Ils ont été sérieux du début jusqu'à la fin. Une équipe qui a su piquer quand il fallait. Même si derrière elle se procure des occasions contre elle. Ils ont été un peu plus solides. Reims n'a pas fait ce qu'on attendait d'eux. J'ai plutôt senti la peur du côté rémois. Il va falloir aller gagner à Lille.

"Dans l'ensemble, je trouve que la victoire de l'ASSE est méritée" (Moukandjo après SDR-ASSE)

On attendait une équipe de Reims qui allait prendre le jeu à son compte, surtout à domicile. Ils se sont fait prendre à leur propre jeu. Malgré le fait que Saint-Etienne marque, on a vu beaucoup de situations. Il y a des jeunes joueurs. Il subit le centre au lieu de le dominer. L'inefficacité a couté cher aux rémois. Par contre, en deuxième mi-temps, ils ne s'en sont pas procurés. Dans l'ensemble, je trouve que la victoire de l'ASSE est méritée."

Louisa Necib : "Le coach rémois est resté sur ce qu'il maitrisait, qu'il contrôlait. C'est comme ça qu'il a fait des points mais ce soir ça n'a pas fonctionné pour Reims".