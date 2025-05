L'ASSE devait l'emporter à Reims. C'est ce que les Verts sont parvenus à faire au stade Auguste Delaune. Une victoire qui permet à l'AS Saint-Etienne de continuer à croire au maintien en Ligue 1. Le Stade de Reims est passé à côté de son match. Une déconvenue qui passe mal coté rémois. Samba Diawara s'est exprimé en conférence de presse. Comme à son habitude, il s'est montré cash avec ses joueurs.

Samba Diawara après Reims - ASSE : "Il n'y a qu'une mauvaise nouvelle, c'est le fait de ne pas avoir été à la hauteur dans un match enjeu. On avait encore une occasion de valider notre maintien en Ligue 1. On est passé complètement au travers. On a offert deux buts à l'adversaire, où on a été d'une passivité indigne d'une équipe qui lutte pour sa survie. On n'a pas été capable d'enflammer la rencontre et de créer du danger suffisant pour pouvoir marquer. C'était le cas contre Montpellier aussi, qui était une équipe qui encaissait beaucoup de buts. Aujourd'hui, Saint-Etienne a mérité sa victoire. On s'attendait à une entame très forte de leur part, mais ils n'ont même pas eu besoin de s'employer puisqu'on leur a offert le début de match rêvé sur un plateau. Ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas abordé ce match comme une équipe qui voulait se sauver. Saint-Etienne en voulait plus que Reims aujourd'hui et Saint-Etienne a gagné de façon méritoire.

Saint-Etienne a été dans une position confortable. Ils avaient deux buts d'avance. Ils se devaient juste de gérer. Ils savaient qu'ils affrontaient une équipe qui a la 16e attaque de Ligue 1. Donc ça veut dire une équipe qui a de grosses difficultés à créer des occasions. Et malgré le changement de système, ça a été très poussif. Je pense que le gardien adverse a passé une soirée relativement tranquille. Quand on joue un match avec un tel enjeu à domicile, avec l'appui de notre public, on se doit d'être bien plus dangereux que ce qu'on a été."

Après Reims - ASSE, Diawara a les boules

Samba Diawara après Reims - ASSE : "Mentalement, c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de déceptions. Mais on a ce qu'on mérite aussi, donc de devoir compter sur une défaillance adverse, ce serait malheureux. On a une semaine pour préparer un combat à Lille parce qu'on n'aura pas d'autre choix que de faire la meilleure prestation de la saison pour essayer d'obtenir un point contre une équipe qui va jouer aussi pour une qualification européenne. Si on aborde le match avec l'état d'esprit qu'on a eu aujourd'hui, avec la qualité d'aujourd'hui, on ne peut pas espérer grand-chose.

Par contre, on a livré certaines rencontres. où on a affiché certaines valeurs qui nous ont permis de créer la surprise. Il va falloir de nouveau qu'on reproduise ce genre de prestations."

Le Havre peut gagner à Strasbourg !

Samba Diawara après Reims - ASSE : "Je suis persuadé qu'il y aura des surprises. Il y aura encore une surprise à la dernière journée. Je vous le répète plusieurs fois, je pense qu'on n'est pas conscient. Aujourd'hui, il y a eu Angers qui a gagné. Et il est possible que la semaine prochaine, Le Havre gagne à Strasbourg. Donc si on compte sur les autres, ce n'est pas un bon calcul.

Je ne nous ai pas trouvé assez agressifs. Amadou se fait caresser, tombe dans la surface, et on a les partenaires regardent. Et le deuxième but, c'est risible. C'est risible parce qu'il n'y a pas de pressing de Saint-Etienne. On a le ballon dans les pieds. Et la suite se passe de commentaires. Bien sûr qu'on donne les deux buts. Et Saint-Etienne n'en demandait pas tant. Ce début de match, il est apathique. On est retombés dans ces travers. On va devoir retravailler là-dessus. Les matchs à gros enjeux, c'est le Havre en janvier, c'est Nantes, c'est Angers, c'est Auxerre et le match d'aujourd'hui. On n'en a pas gagné un seul. Donc ça veut juste dire qu'on est à notre place à lutter pour le maintien. Sans les accidents contre l'OM et Lens, on serait déjà condamnés à la Ligue 2. La chance qu'on a, c'est qu'on a encore la possibilité de se sauver."