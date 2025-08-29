À la veille de la réception de Grenoble (samedi 20h), Eirik Horneland a dirigé la dernière séance d’entraînement des Verts. Bonne nouvelle : plusieurs joueurs incertains étaient bien présents à la séance du jour de l'ASSE.

Lors de la conférence de presse de jeudi, le coach norvégien avait laissé planer un doute sur Aïmen Moueffek, touché à la cheville, ainsi que sur Zuriko Davitashvili, annoncé malade.

Moueffek, Davitashvili et Stassin bien à l’entraînement

Finalement, les deux joueurs ont participé normalement à la séance du jour et devraient être disponibles face au GF38.

Même constat pour Lucas Stassin, dont le nom a circulé ces derniers jours du côté de Rennes. L’attaquant belge a bien pris part à l’entraînement collectif et sera concerné par la rencontre. Pour rappel, il ne rejoindra pas le Stade Rennais, qui s’apprête à finaliser l’arrivée de Conrad Harder (Sporting Lisbonne) après avoir déjà recruté Estaban Lepaul (Angers).

Les forfaits confirmés : Appiah et Annan absents pour l'ASSE

Si certaines inquiétudes se sont dissipées, deux forfaits de taille sont confirmés. Touchés tous deux à la cheville, Dennis Appiah et Ebenezer Annan seront absents pour environ quatre semaines. Une double perte qui contraindra Horneland à recomposer sa défense.

Par ailleurs, Yvann Maçon, Dylan Batubinsika et Pierre Ekwah restent bien absents, tandis que Benjamin Bouchouari poursuit son travail individuel pour soigner son dos. Djylian Nguessan, blessé musculairement depuis juillet, est attendu après la trêve internationale.

Dernière ligne droite avant Grenoble

Leader provisoire de Ligue 2 après 3 journées (2 victoires, 1 nul), l’ASSE veut profiter de la réception du GF38, premier voisin régional à se présenter cette saison, pour consolider sa place en tête du classement.

Le groupe retenu par Eirik Horneland sera communiqué vendredi soir, à la veille de cette affiche programmée samedi à 20h à Geoffroy-Guichard. Réponse ce soir.

Source : asse.fr