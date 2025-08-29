Hier avait lieu la conférence de presse d'avant-match ASSE-Grenoble. Le nouveau défenseur de l’ASSE, Chico Lamba, s’est confié sur sa préparation, ses ambitions internationales et son adaptation au style de jeu de son coach.

À 24 ans, Chico Lamba vit une étape clé de sa carrière. Entre un été chargé par l’Euro et une arrivée dans un nouveau club, il doit vite trouver ses marques : « Avec l'Euro, je n'ai pas eu énormément de temps de repos, mais ça fait partie du métier. J'essaie de me préparer du mieux possible toutes les semaines pour arriver au maximum de mes capacités le jour du match. Pour moi, c'est un nouvel environnement dans un nouveau club. Il faut que j'intensifie les relations avec mes coéquipiers pour me sentir plus à l'aise et pour donner le meilleur de moi-même. »

Chico Lamba : « Les consignes du coach me plaisent beaucoup »

Formé au Sporting Lisbonne, il retrouve à Saint-Étienne un style qui lui parle : « J'ai été formé au Sporting et c'est quelque chose qui nous est demandé dès le plus jeune âge : prendre des risques, relancer proprement, jouer vite. Les consignes du coach me plaisent beaucoup, surtout d’avoir le ballon le plus possible et de mettre de la vitesse dans nos actions. »

Ambitieux, le défenseur garde un œil sur la Seleção : « L'équipe du Portugal ? Oui, j'y pense. Après, je suis aussi réaliste. Je sais que devant moi, il y a beaucoup de grands joueurs. Je vais faire tout ce que je peux, donner le maximum de moi, et ensuite, on verra. »

Enfin, il n’oublie pas l’importance d’un repère lusophone au sein du vestiaire stéphanois : « Oui, c'est important. C'est toujours bien d'avoir un collègue portugais au club. C'est plus facile pour nous de communiquer. Je pense que João Ferreira a apporté beaucoup d'expérience à l'arrière-plan et nous aide à atteindre nos objectifs. »

Avec ambition, lucidité et énormément de maturité, Chico Lamba s’impose déjà comme une recrue taillée pour les Verts.