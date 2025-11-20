Face à Nancy ce samedi à 20h au stade Geoffroy-Guichard, l’ASSE retrouve enfin un effectif quasiment complet après une semaine marquée par la Coupe de France et plusieurs absences. Le coach Eirik Horneland peut recomposer un groupe plus équilibré, avec des retours essentiels et une concurrence ravivée.

L’ASSE aborde ce rendez-vous face à l’AS Nancy Lorraine avec une dose d’optimisme retrouvée. Après un déplacement en Coupe de France et deux semaines perturbées par les blessures et les sélections internationales, les Verts présentent un visage plus rassurant. Horneland l’a confirmé en conférence de presse : si Lucas Stassin souffre du mollet après son passage en sélection et est forfait, et si Joshua Duffus poursuit sa réathlétisation après sa blessure à Troyes, le reste du groupe retrouve des couleurs. Deux retours majeurs viennent renforcer cette dynamique : Maxime Bernauer et João Ferreira, tous deux déclarés « disponibles et prêts ».

Ces deux éléments pourraient d’ailleurs retrouver du temps de jeu dès ce week-end, un signal fort alors que l’ASSE a manqué de rotation ces dernières semaines. Leur présence redonne de la stabilité dans les couloirs et permet à l’entraîneur de recomposer une base défensive plus cohérente. Et c’est précisément ce secteur qui soulève aujourd’hui les premières interrogations avant la réception de Nancy.

ASSE : Une défense sous tension, Pedro ou Appiah ?

La défense stéphanoise pourrait être au cœur des décisions stratégiques de Horneland. Si Bernauer et Ferreira semblent assurés d’être présents dans le groupe, la concurrence se durcit pour les places restantes. Le duel Pedro – Appiah pourrait notamment être déterminant : le staff hésite entre emmener les deux joueurs, au risque de les voir s’installer sur le banc sans réelle perspective immédiate, ou privilégier un seul d’entre eux pour conserver un groupe à cinq défenseurs.

Dans cette équation, certains pourraient faire les frais de cette profondeur retrouvée : Yvann Maçon et Dylan Batubinsika ne devraient pas figurer dans le groupe, selon les tendances observées cette semaine. La hiérarchie semble s’être resserrée, et les choix du coach pourraient être un signal clair sur la composition défensive à venir.

Nguessan appelé, Davitashvili et Old présents

La principale nouveauté de cette liste élargie concerne l’intégration de Djylian Nguessan, international U20 français, qui profite des absences de Duffus et Stassin pour entrer dans le groupe pour la première fois de la saison en championnat. L’attaquant pourrait même connaître ses premières minutes en Ligue 2, une récompense après son but en Coupe de France et une occasion de se montrer face au Chaudron.

Devant, le duel se poursuit entre El Jamali, Gadegbeku et Eymard. Tous trois convoitent une place parmi les 18. L’avantage semble toutefois aller aux deux internationaux U19, buteurs cette semaine en sélection. Paul Eymard, malgré son but en Coupe de France, part avec un temps de retard, notamment en raison d'une situation contractuelle encore floue.

Enfin, autre bonne nouvelle : malgré un retour tardif à l’entraînement ce vendredi, Zuriko Davitashvili et Ben Old devraient bien figurer dans le groupe. Leur créativité et leur percussion pourraient être précieuses pour dynamiser l’animation offensive, surtout face à une équipe nancéienne difficile à manœuvrer et réputée pour son bloc compact.

Avec un groupe élargi, des retours clés et de jeunes talents prêts à saisir leur chance, l’ASSE s’avance avec des armes solides pour tenter de repartir de l’avant et retrouver un élan positif.