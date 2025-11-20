Avant un match crucial face à l’AS Nancy Lorraine, Eirik Horneland a rappelé l’exigence nécessaire à ses joueurs. Entre irrégularité dans les résultats et gestion des retours de sélection, l’entraîneur stéphanois veut voir une équipe conquérante.

Eirik Horneland ne mâche pas ses mots. Présent en conférence de presse à l’approche du match face à Nancy, l’entraîneur de l’ASSE a souligné un défaut récurrent de son équipe cette saison : le manque de constance.

Horneland pointe une irrégularité criante

« Il y a une trop grande différence entre ce qu’on montre face aux équipes de haut de tableau, contre lesquelles on a inscrit 15 buts, et ce qu’on produit face à des équipes moins bien classées », a-t-il déclaré. « On doit corriger ça. C’est entre nos pieds. »

Les Verts, capables de hausser leur niveau contre les grosses cylindrées, peinent trop souvent à imposer leur jeu contre des formations supposées plus faibles. Une irrégularité qu’il faudra gommer pour espérer monter.

Cardona en pointe ?

L’ASSE devra composer sans Lucas Stassin, forfait après une gêne au mollet contractée avec sa sélection. Joshua Duffus est également toujours en réathlétisation après sa blessure à Troyes. Deux absences importantes dans le secteur offensif.

Mais Horneland se montre rassurant quant aux alternatives : « Augustine Boakye, qui a déjà dépanné à ce poste, et Djylian N’Guessan, qui retrouve du rythme, sont des solutions. Irvin Cardona, qui a joué lundi, est aussi une option. »

Les retours de Zuriko Davitashvili et Ben Old à l’entraînement après leur trêve internationale offrent aussi de la profondeur à l’effectif.

Deux retours pour l'ASSE

Bonne nouvelle en revanche en défense : Maxime Bernauer et João Ferreira sont opérationnels. Leur retour pourrait stabiliser un secteur qui a souffert lors des dernières rencontres.

À la veille d’un match piégeux, Horneland veut une équipe sérieuse et appliquée, capable d’imposer son rythme quelle que soit l’opposition.

Source : Conférence de presse ASSE