Une vague importante de blessures frappe l’ESTAC. Le leader de Ligue 2 doit faire face à plusieurs forfaits majeurs qui fragilisent son effectif. Un coup dur alors que Troyes prépare un déplacement délicat sur la pelouse de Laval.

L’ESTAC traverse une période compliquée, en effet les blessures s’enchaînent et le staff doit recomposer son groupe avant chaque match. Parmi les blessures ce sont surtout les cadres qui tombent les uns après les autres.

La dynamique troyenne cassée avant la trêve par les stéphanois (2-3), entraine une cascade de mauvaise nouvelle et un casse tête pour Stéphane Dumont. Le déplacement à Laval s’annonce donc délicat car le leader devra faire sans plusieurs joueurs clés.

Un scénario qui inquiète les supporters, qui pourrait peser lourd dans la course à la montée ?

Betayeb et El Idrissy forfaits

Premier coup dur, Tawfik Betayeb, meilleur buteur de Ligue 2 (8 buts en 9 matchs), est touché aux côtes.

Suspendu lors du match face au Pau FC, il espérait revenir rapidement mais l'attaquant devra patienter.

Il manquera le déplacement à Laval, un choc important pour le leader qui souhaite se relancer.

Autre absence d’envergure, Mounaïm El Idrissy. Touché au mollet, l’attaquant ne fera lui aussi pas le voyage à Francis-Le-Basser.

Deux absences majeures sur le front de l'attaque pour Stéphane Dumont, qui doit revoir toute son animation offensive à quelques jours de la rencontre.

Cascade de forfaits, dont Gozzi jusqu’à la fin de saison

Ces nouveaux pépins s’ajoutent aux blessures déjà connues.

Yvann Titi (latéral droit) reste indisponible depuis plusieurs semaines tout comme, Nicolas Lemaître, le gardien numéro un.

Mais le coup le plus dur probablement concerne Paolo Gozzi. Le défenseur central formé à la Juventus a été opéré d’une fracture du péroné. Il sera donc forfait jusqu’à la fin de saison.

Son absence pèse lourd, avant sa sortie face à l’ASSE à la 63e minute, il avait disputé toutes les minutes de la saison.

Un véritable pilier de l'une des meilleurs défense du championnat, il cumulait 1 233 minutes au compteur.

Son indisponibilité oblige Troyes à revoir toute sa stabilité défensive en plus de son animation offensive. Enfin, Elijah Odede manquera lui aussi plusieurs semaines, victime d’une blessure aux ischios.

L’ESTAC n’avait vraiment pas besoin de ça.

D’autant que la série d’invincibilité s’est arrêtée juste avant la trêve internationale, face à l’AS Saint-Étienne (2-3).

Une période charnière pour un leader désormais affaibli.