L’ASSE reléguée malgré 23 M€ investis et l’ère Kilmer, trois cadres veulent partir : le mercato s’annonce explosif et pose un dilemme crucial.

Après une montée acquise avec panache via les barrages en juin 2024, l’ASSE a vécu une descente aussi rapide que douloureuse. 17ᵉ et reléguée, la direction et Kilmer Sports, qui avaient déboursé 23 M€ pour remodeler l’effectif, récoltent un bilan sportif jugé insuffisant malgré des signaux positifs (77 buts encaissés, défense poreuse).

Les renforts alignés – Cardona, Bernauer, Ekwah, Davitashvili, Abdelhamid, Stassin – n’ont pas comblé les carences historiques du club. Le constat est amer : l’ambition Ligue 1 s’est révélée trop fragile et le chantier trop vaste pour un seul été.

Mercato avancé mais une menace plane

Pour le mercato 2025-2026, l’ASSE affirme sa stratégie :

Option d’achat levée sur Irvin Cardona (2,5 M€)

(2,5 M€) Achat confirmé de Maxime Bernauer (1,5 M€)

(1,5 M€) Achat de Pierre Ekwah (6 M€)

(6 M€) Recrutement de Mahmoud Jaber (2 M€)

Sportivement, cette base offre une continuité bienvenue. Mais une ombre plane : Ekwah n'a pas pour projet de jouer en L2, tout comme Lucas Stassin (12 buts) et Zuriko Davitashvili (9 buts, 8 passes) qui espèrent partir malgré leur contrat jusqu'en juin 2028.

Trois cadres sur le départ : un vestiaire à gérer

Trois joueurs courtisés qui s'imaginent ailleurs que dans le Forez. Lucas Stassin, l'homme de la deuxième partie de saison stéphanoise, est surveillé. Brentford, Brighton, Lens, Paris FC, Lille... les candidats ne manquent pas. Proche de rejoindre la sélection Belge, l'attaquant rêve secrètement de participer à la coupe du monde 2026 avec les diables rouges.

Zuriko Davitashvili : courtisé, a suscité des approches de Strasbourg, Rennes et de clubs étrangers (Besiktas, Galatasaray...). L'international géorgien a déjà connu deux saisons en ligue 2 avec les girondins de Bordeaux. Il s'imagine poursuivre en ligue 1 ou à l'étranger, encore plus après sa belle saison. Quant à Pierre Ekwah : Le milieu défensif a vu l'ASSE lever l'option d'achat à Sunderland malgré la relégation. Toutefois, celui n'est pas certain de rester chez les Verts en Ligue 2 cette saison. Plusieurs clubs de premières divisions européennes ont déjà fait part de leur intérêt pour l'accueillir, selon les informations de l'Equipe.

Pour l’ASSE, trois talents quittants représentent une menace sérieuse : un projet fragilisé. Le maintien de ces joueurs dépendra de leur engagement réel. Un joueur désengagé ou “à moitié présent” nuit à l’équilibre collectif et risque de perdre en valeur marchande. Un dilemme fort gagne donc le Forez : le club a clairement l'intention de garder ces deux joueurs offensifs phares, Lucas Stassin (12 buts en L1) et Zuriko Davitashvili (9 buts et 8 passes décisives) ainsi que Pierre Ekwah. Doté d'une puissance financière très importante, le club peut se permettre d'assumer de garder tout cet effectif. Bonne ou mauvaise idée ?

Kilmer veut remonter tout de suite

Un équilibre entre ambition et réalisme est indispensable : conserver ces joueurs, mais avec des garanties contractuelles, un plan de carrière motivant (prime de remontée, rôle de leaders), et un discours clair sur le projet à venir. Le club fait donc face à 2 scénarios.

Scénario 1 – Remontée avec une ossature stable : Stassin, Davitashvili et Ekwah restent sous condition d’engagement, l’ASSE renforce la défense et les départs de joueurs moins importants. Un maintien en Ligue 2 long est évité, le projet Kilmer est validé et c'est l'idée des dirigeants actuellement.

Scénario 2 – Vente maîtrisée, réinvestissement ciblé : Le club ne peut résister aux départs. Les trois donnent suite à leurs envies de départ. L’ASSE vend à prix fort, sécurise les comptes et recrute des joueurs motivés spécifiquement pour la L2. Le projet serait repensé mais il pourrait permettre tout de même de remonter en cas de recrues satisfaisantes.

Des joueurs vraiment en position de force ?

Les trois joueurs sont sous contrat à l'ASSE via un contrat longue durée. Ainsi, le club a les cartes en main et n'est pas dans une urgence quelconque quant à leur vente. De ce fait, la question doit être posée à l'inverse : les joueurs sont-ils vraiment en position de force pour partir ?

La question mérite d'être posée. Lucas Stassin sort de six mois convaincants en ligue 1 mais a été en grande difficulté lors de la première partie de saison. Désireux de jouer la coupe du monde en 2026 et de s'offrir un challenge plus important, peut-il véritablement se permettre de faire une saison blanche si le club décide de le garder et de voir leur côte s'affaiblir ? La question est de même pour Pierre Ekwah. Indésirable à Sunderland, il a alterné le bon et le moins bon cette saison en ligue 1. Disposant de qualités techniques évidentes, il a aussi montré des faiblesses notamment sur l'intensité.

Enfin Zuriko Davitashvili était déjà sélectionné avec la Géorgie lorsqu'il évoluait en ligue 2. Ainsi, sa place en équipe nationale ne serait pas menacée, mis à part s'il ne joue pas en ligue 2. En revanche, sa volonté de jouer des grands matchs européens comme son ami Kvicha Kvaratskhelia pourrait prendre du retard, c'est certain !

Le dilemme est donc total sur la stratégie utilisée par le club. En effet, il faudra trouver le bon compromis et la bonne solution à toutes celles qui se présentent. En attendant, Kilmer Sport montre les dents et veut se faire respecter... et ce n'est pas pour déplaire aux supporters de l'ASSE !