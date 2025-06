Journaliste au quotidien L’Équipe et spécialiste de l’AS Saint-Étienne, Bernard Lions n’a pas mâché ses mots dans un entretien accordé au blog Le Médias Blog de Julian. Une analyse tranchante et sans détours sur la saison catastrophique des Verts.

Pour Bernard Lions, cette relégation est unique en son genre. “C’est la première fois de son histoire, en 92 ans, que le club redescend l’année de sa remontée… C’est la descente la plus stupide – car évitable – de l’histoire.”

Le journaliste pointe un projet mal préparé et des erreurs majeures de jugement : “Ils ont voulu tout révolutionner, ils ont fait n’importe quoi et ont réussi le tour de force de faire descendre le club une année où la Ligue 1 était d’une faiblesse abyssale.”

Un effectif rafistolé et des choix incohérents pour Bernard Lions

Lions revient également sur la construction de l’effectif : “L’année dernière, les Verts étaient montés de façon assez miraculeuse, avec une équipe très moyenne de Ligue 2, qu’ils ont simplement rafistolée.”

Et d’ajouter : “Ils se sont servis de la Ligue 1 comme d’un laboratoire et d’un centre de formation… Alors que c’est un sport d’adulte, dans lequel on ne peut pas y arriver en jouant avec des gamins. Les joueurs ont beau être bons, ils ont explosé en plein vol !”

Le constat est sans appel : “Lors du dernier match, sur les 11 recrues de la saison, seules 2 étaient sur le terrain.”

La greffe nord-américaine n’a pas pris

La direction canadienne n’échappe pas aux critiques. Larry Tanenbaum, présenté comme le “messie”, n’a pas convaincu :

“C’est quelqu’un d’infiniment riche et passionné de sport, qui était prêt à investir. Mais il y a eu des erreurs d’appréciation et une greffe culturelle qui n’a pas pris avec une approche nord-américaine du sport, où il n’y a pas de descente.”

“Ils sont arrivés en expliquant à tout le monde ce qu’est le football, alors que la gestion est ancestrale.”

L’avenir ? “J’y crois peu”

Face à la perspective d’une remontée rapide, Lions tempère : “Tout le monde pense qu’ils vont remonter de suite grâce à leur puissance financière… Mais je mets deux bémols.”

Le premier : “Quand on descend, on ne sait jamais quand on remonte.” Le second : un contexte économique en crise où les droits TV seront revus à la baisse :

“Il y aura moins de miettes à balancer aux petits. L’absence de l’ASSE à la table des seigneurs est une énorme erreur.”

Et de conclure : “On va essayer d’être optimiste : le seul club à être redescendu puis champion, c’est justement Saint-Étienne en 1963-64… Mais j’y crois peu.”