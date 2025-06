La succession de Maryne Gignoux est désormais connue. Gardienne de but de 22 ans et internationale française U23, Alice Pinguet rejoint l'ASSE. Elle est la première recrue du mercato estival des Vertes, désormais entraînées par Sébastien Joseph.

Originaire de Nevers, en Franche-Comté, Alice Pinguet fait ses débuts dans les clubs locaux, notamment à l’US Coulanges et au FC Nevers 58. D’abord joueuse de champ, elle découvre rapidement les cages et s’y épanouit, au point de ne plus jamais quitter ce poste. Elle évolue avec les garçons jusqu’en catégorie U13, où son talent ne passe pas inaperçu. Le Paris Saint-Germain la repère très tôt, conscient de son potentiel.

Une gardienne d'avenir au poste

Intégrée au PSG en U16, Alice poursuit également sa formation à l’INSEP. Elle se distingue rapidement, remportant notamment un titre de championne de France U19 en 2019. Parallèlement, elle gravit les échelons en équipe de France, avec des sélections en U16, U17, U19, U20, et plus récemment en U23.

En 2020, elle signe logiquement son premier contrat professionnel avec le PSG, son club formateur. Elle part ensuite en prêt pour acquérir de l’expérience : d’abord en D2 au Havre (10 matchs), puis au GPSO Issy (15 matchs).

La suite de son parcours la mène en D1 Arkema, où elle devient la doublure à Dijon. Lors de la saison 2023-2024, elle dispute quatre rencontres de championnat et plusieurs matches de Coupe de France. En tant que remplaçante de Katriina Talaslahti, elle participe à sept matchs de D1 et trois de Coupe, signant six clean-sheets.

Aujourd’hui, Alice Pinguet s’engage avec l’AS Saint-Étienne, prête à défendre les couleurs des Vertes. Bienvenue à elle !

Pinguet et Joseph ravis de cette collaboration à l'ASSE

Alice Pinguet : "Je suis très contente de rejoindre l'ASSE. C'est un club qui a marqué mon enfance et que je supporte notamment aux côtés de mon père. Je suis notamment déjà venue dans le Chaudron en tant que supportrice ! Pour cette saison en Vert, j'ai l'ambition de faire un exercice plein, tant sur le plan personnel que collectif."

Sébastien Joseph, entraîneur des Vertes : "On est ravis de l'arrivée d'Alice qui est l'un des plus gros potentiels français à ce poste et qui sort d'une saison avec des performances qui lui ont permis d'intégrer l'Équipe de France U23. C'est une gardienne complète, dans les airs, au pied, dans la gestion de la profondeur et dans la communication. On sait aussi qu'elle est capable dans la gestion des émotions de répondre présente dans les matchs qui comptent."