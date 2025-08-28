À 2 jours de la réception de Grenoble, Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse. Le coach norvégien de l’ASSE a été interrogé sur l’état physique de son effectif avant la rencontre. Le point sur les absences.

Juste avant la trêve internationale, Grenoble est le 1er adversaire de la région que les Verts croisent cette saison. En clôture de la 4ème journée de Ligue 2, l’ASSE souhaitera récupérer la place qu’elle occupe en ce moment même, à savoir le fauteuil de leader après 2 victoires et 1 nul lors des 3 premiers matchs.

Plusieurs bobos à l’ASSE

Eirik Horneland devra une nouvelle fois composer avec plusieurs absents. Yvann Maçon et Dylan Batubinsika sont toujours écartés et la situation ne devrait pas évoluer d’ici la fin du mercato, lundi prochain. Pierre Ekwah lui n’a toujours pas fait son retour à l’Étrat.

Benjamin Bouchouari est toujours en difficulté avec son dos et espère faire son retour à la course rapidement. Djylian Nguessan est attendu après la trêve internationale après sa blessure musculaire contractée depuis juillet face à Carouge. Les 2 joueurs devront certainement patienter avant de revenir dans le groupe après avoir manqué la quasi totalité de la préparation estivale.

Maxime Bernauer espère postuler pour la rencontre face à Grenoble après son retour au collectif, vendredi dernier. Touché à la cheville, Dennis Appiah a manqué le déplacement à Boulogne-sur-Mer. Ebenezer Annan s’est blessé au même endroit que l’ancien caennais lors de la dernière rencontre des Verts. Sa sortie avait d’ailleurs inquiété son entraîneur après la partie.

Les mots d’Eirik Horneland

"Dennis Appiah et Ebenezer Annan sont forfaits pour les quatre prochaines semaines. On surveille Aïmen Moueffek qui ne s’est pas entraîné normalement cette semaine suite à un coup à la cheville. C’est 50/50 le concernant, on verra demain. Pour les autres, les choses vont bien, si ce n’est Zuriko Davitashvili qui est malade aujourd'hui."