Le débat autour de la durée du mercato estival agite l’Europe du football. Ezio Maria Simonelli, président de la Ligue italienne, a confirmé cette semaine avoir tenté de faire avancer la fermeture du marché des transferts à une date antérieure au coup d’envoi du championnat. Une initiative qui trouve écho jusque dans le Forez, où Eirik Horneland, entraîneur de l’AS Saint-Étienne, partage la même préoccupation.

Invité de Radio Anch’io Sport sur Rai Radio 1, Simonelli a expliqué avoir mené des discussions en ce sens avec plusieurs instances européennes. « Nous avons essayé de fermer le mercato avant le début du championnat. Je suis allé personnellement à Londres pour rencontrer le directeur de la Premier League Richard Master. L’Angleterre, l’Allemagne et la France étaient d’accord, mais l’Espagne s’est opposée », a-t-il indiqué.

Pour lui, avancer la fermeture est avant tout une question d’équité : « Si les championnats ne prennent pas une décision commune, on prend le risque de perdre un joueur sans pouvoir le remplacer. »

Le patron du calcio espère convaincre son homologue Javier Tebas, président de la Liga, dès la saison prochaine. « C’est une personne intelligente, mais aussi très difficile », a-t-il ajouté.

Une problématique partagée en Ligue 2 et en France

Ce débat dépasse largement les frontières transalpines. En France aussi, la question d’un mercato qui se prolonge alors que le championnat a débuté pose problème. Les clubs doivent composer avec des effectifs incomplets ou instables lors des premières journées, entre recrues en retard de préparation et joueurs encore susceptibles de partir.

C’est précisément la frustration exprimée par Eirik Horneland, entraîneur de l’ASSE. Le technicien norvégien estimait dernièrement que la stabilité est essentielle et que la fin du mercato, positionnée après le début du championnat, restait un problème.

Un besoin d’harmonisation européenne

La situation actuelle illustre l’interdépendance des grands championnats européens. Si un pays ferme plus tôt son mercato, il s’expose au risque de perdre des joueurs en fin de fenêtre sans possibilité de les remplacer. D’où la nécessité d’une décision commune au niveau continental.

En attendant, la France et l’Italie devront encore composer avec cette instabilité pour la saison en cours. Mais les prises de position concordantes de Simonelli et de nombreux entraîneurs, dont Horneland, montrent que le débat pourrait revenir rapidement sur la table de l’UEFA et des grandes ligues nationales.