Formé à l’AS Saint-Étienne et longtemps présenté comme l’un des grands espoirs au poste de gardien, Étienne Green ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. Le portier franco-anglais s’est engagé au Danemark après une saison passée en Angleterre sous les couleurs de Burnley.

Né à Colchester en 2000, Étienne Green avait rejoint l’ASSE très jeune et gravi toutes les étapes du centre de formation stéphanois. Lancé en professionnel en 2021, il avait rapidement marqué les esprits en sauvant un penalty dès sa première titularisation en Ligue 1, contre Nîmes. Ce coup d’éclat avait contribué à bâtir une réputation qui laissait entrevoir un bel avenir chez les Verts.

Après plusieurs saisons contrastées dans le Forez, marquées par la concurrence au poste et une relégation du club en Ligue 2, Green avait choisi de tenter l’aventure anglaise en août 2024. Burnley, club de Premier League, lui avait alors ouvert ses portes.

Une expérience anglaise écourtée

L’aventure outre-Manche n’aura duré qu’un an. Malgré un environnement favorable et le retour aux sources dans son pays natal, Étienne Green n’a pas réussi à s’imposer dans la hiérarchie des Clarets. Burnley a officialisé son départ ce mercredi, précisant que le gardien de 25 ans rejoignait le FC Fredericia dans le cadre d’un transfert définitif.

Le club anglais a tenu à saluer son professionnalisme : « Tout le monde à Burnley FC souhaite le meilleur à Étienne pour son aventure au Danemark », a communiqué le club.

Un nouveau défi au Danemark

En s’engageant avec Fredericia, pensionnaire de Superliga danoise, Étienne Green relance sa carrière dans un championnat scandinave en progression. L’ancien portier stéphanois tentera d’y retrouver du temps de jeu et de la confiance, après des saisons en dents de scie et une année quasi blanche à Burnley. À 25 ans, il reste dans une phase clé de sa carrière, où l’enchaînement des matchs peut lui permettre de confirmer son potentiel.