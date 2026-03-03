Après la victoire convaincante des Verts sur la pelouse du Pau FC (0-3), le club stéphanois prolonge son élan entre solidarité et communication. Comme lors de la rencontre face au SC Bastia en décembre dernier, les maillots préparés pour les joueurs à l’occasion de ce succès sont mis aux enchères en ligne au profit de l’Association ASSE – Musée des Verts.

Pour rappel, l'ASSE a porté son quatrème maillot. Celui-ci avait été présenté au JT par l'acteur Timothée Chalamet. Des images qui ont fait le tour du monde. Sans pour autant convaincre les ultras stéphanois attaché à leurs couleurs.

Depuis le coup de sifflet final et jusqu’au dimanche 8 mars à 20h, les supporters peuvent tenter de remporter l’un des maillots préparés pour les Stéphanois lors de cette rencontre. L’intégralité des sommes récoltées sera reversée à l’Association ASSE – Musée des Verts.

Créée en décembre 2013, l'ASSE rappel que cette association a pour mission de préserver et valoriser le patrimoine du club. Elle œuvre à enrichir les collections visibles au Musée, à organiser des expositions et événements ponctuels, mais aussi à recueillir et transmettre la mémoire des figures qui ont marqué l’histoire de l’ASSE.

ASSE : Un musée unique en France

Installé dans l’angle sud-ouest du stade Geoffroy-Guichard, le Musée des Verts fut le premier musée français entièrement dédié à un club professionnel. Inauguré le 20 décembre 2013, il a déjà accueilli plus de 400 000 visiteurs. Sur plus de 800 m², onze espaces thématiques permettent de revivre les grandes étapes de l’histoire stéphanoise : de la fondation du club aux épopées européennes, en passant par les années de gloire et la modernisation de l’institution. Depuis quelques saisons, la visite du Musée est couplée à celle du stade Geoffroy-Guichard, offrant une immersion complète dans l’univers des Verts. Le lieu accueille également des anniversaires, colloques et événements privés.

Chaque maillot des 18 joueurs du groupe présent à Pau a été placé aux enchères à 150 €. Depuis les enchères grimpent. Point d'étape.

Lucas Stassin – 1 950,00 €

Irvin Cardona – 1 540,00 €

– 1 540,00 € Zuriko Davitashvili – 1 515,00 €

– 1 515,00 € Julien Le Cardinal – 1 315,00 €

– 1 315,00 € Florian Tardieu – 1 020,00 €

Joshua Duffus – 1 020,00 €

Denis Appiah – 1 015,00 €

Mickaël Nadé – 1 000,00 €

Ebenezer Annan – 1 005,00 €

Gautier Larsonneur – 820,00 €

Kévin Pedro – 510,00 €

Ben Old – 440,00 €

Augustine Boakye – 375,00 €

Aïmen Moueffek – 370,00 €

Igor Miladinovic – 325,00 €

Brice Maubleu – 245,00 €

Aboubaka Soumahoro – 235,00 €

Source : Communiqué de l'ASSE