Ce samedi à 20 heures, l’ASSE se déplace sur la pelouse du Nouste Camp pour affronter le Pau FC. Un match important dans la course à la montée. Mais, pour une fois, l’attention ne se porte pas uniquement sur le terrain et l'enjeu sportif.

Tous les regards seront aussi tournés vers le maillot fourth des Verts. Une tunique déjà culte avant même d’avoir disputé la moindre minute de jeu. Présenté dans un contexte médiatique inédit, porté par un engouement massif sur les réseaux sociaux, ce maillot vert fluo dépasse largement le simple cadre sportif. Il marque enfin l'étroite collaboration et l'histoire d'amour entre le club et son meilleur représentant à l'international : Timothée Chalamet. Pour l'AS Saint-Étienne, c'est une autre façon de communiquer. Plus audacieuse. Plus moderne.

Avant même le coup d’envoi, l’ASSE a déjà marqué des points en termes d’image.

Un maillot fourth devenu phénomène médiatique

Tout est allé très vite. Une apparition surprise au JT de 20h de TF1, dans les mains de Timothée Chalamet, après un clin d’œil d’Anne-Claire Coudray. Et en quelques heures, le maillot fourth devenait viral.

Les réactions se sont enchaînées. Les partages aussi. Certains ont adoré. D’autres ont été surpris. Mais personne n’est resté indifférent. Et c’est bien là l’essentiel.

Au départ, cette tunique devait être portée uniquement à Pau. Finalement, le club a confirmé sur son compte X qu’elle ressortirait à d’autres reprises d’ici la fin de saison, toujours à l’extérieur. Une décision logique. Quand un produit fonctionne, on l’assume.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les ventes ont été doublées lors du lancement. Un record pour un maillot stéphanois. Preuve que l’opération, pensée avec le groupe TF1, a touché juste. Ce maillot n’est plus seulement un équipement. Il est devenu un symbole.

Une identité forte pour accompagner l’ambition sportive

Sportivement, l’ASSE est deuxième de Ligue 2. L’objectif est clair. Et ce maillot fourth s’inscrit finalement dans cette dynamique. Le vert fluo surprend. Il tranche avec les codes habituels. Mais il reste fidèle à l’identité du club, puisque déjà aperçu sur d’autres tuniques par le passé.

Samedi soir, au Nouste Camp, il accompagnera les hommes de Philippe Montanier dans un déplacement important. Le terrain dira le reste. Mais une chose est sûre : ce maillot a déjà réussi sa première mission. Faire parler. Marquer les esprits. Et rappeler que l’ASSE sait aussi gagner… en dehors du rectangle vert.