Selon les informations du Progrès, l’ASSE pourrait renforcer son staff médical avec l’arrivée d’Antoine Preynat. Un profil formé à Saint-Étienne qui s’inscrirait dans une évolution mesurée de la stratégie menée par Kilmer Sports Ventures.

L’AS Saint-Étienne continue d’ajuster son organisation en coulisses. Après un été marqué par de nombreux changements, le secteur médical pourrait à son tour connaître des retouches ciblées. Ces dernières semaines, plusieurs informations concordantes évoquent des arrivées à venir.

Le staff médical, jusqu’ici très orienté vers des profils venus d’outre-Manche, pourrait s’ouvrir à d’autres parcours. Un signal discret mais révélateur. Dans ce contexte, le nom d’Antoine Preynat revient avec insistance. Un visage bien connu dans le football français et surtout un Stéphanois de formation.

Antoine Preynat, un profil stéphanois identifié

Selon Le Progrès, Antoine Preynat est pressenti pour rejoindre le staff médical de l’ASSE. Âgé de 31 ans, le kinésithérapeute officie actuellement au FC Lorient, où il fait partie du staff professionnel depuis juillet 2020. Il a évolué dans un environnement exigeant, entre Ligue 1 et Ligue 2, au plus près des contraintes du haut niveau.

Son parcours résonne particulièrement dans le Forez. Antoine Preynat s’est formé à l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie de Saint-Étienne et avait effectué, durant ses études, un stage avec l’équipe féminine de l’ASSE alors en D2. Plusieurs années plus tard, le Stéphanois pourrait donc retrouver son club formateur pour une nouvelle aventure, cette fois au sein du staff professionnel masculin.

Un changement progressif dans le staff médical de l’ASSE

La possible arrivée d’Antoine Preynat s’inscrit dans un mouvement plus large. D’après Ici Mayenne, le kinésithérapeute Ruben Pacheco, actuellement en poste à Laval, est également attendu pour le mois de février. Deux profils français qui illustrent une tendance émergente. Jusqu’ici, Kilmer Sports Ventures avait privilégié une orientation très marquée vers des méthodes et des profils anglo-saxons, y compris dans le domaine médical. Faut-il y voir un changement de cap ? Pas nécessairement une rupture, mais plutôt un ajustement pragmatique

L’intégration de compétences locales, formées en France et connaissant la culture du football hexagonal, pourrait compléter un modèle déjà en place. Le retour d’un Stéphanois comme Antoine Preynat, familier de l’ADN du club, peut aussi faciliter l’intégration des joueurs et renforcer la continuité du travail médical sur la durée. Si rien n’est encore officiel, ces signaux confirment que l’ASSE continue d’affiner sa stratégie, même loin des projecteurs.