Suivi de près ces dernières semaines, Rabby Nzingoula ne rejoindra pas l’ASSE. Le club stéphanois a finalement décidé de ne pas donner suite.

L’AS Saint-Étienne recherche activement un renfort au milieu de terrain. Avec l’absence prolongée de Pierre Ekwah, les dirigeants sondent plusieurs pistes depuis l’ouverture du mercato hivernal. Parmi les joueurs observés figurait Rabby Nzingoula, jeune international U20 formé à Strasbourg. Mais le club stéphanois a fait le choix de ne pas aller plus loin sur ce dossier.

Nzingoula a bien été proposé à l’ASSE

Comme révélé par Peuple-Vert.fr début janvier, Nzingoula faisait partie des joueurs surveillés par la cellule de recrutement. Le profil plaisait. Milieu défensif moderne, puissant, capable d’évoluer en sentinelle, il sortait d’une saison prometteuse à Montpellier (27 apparitions).

Depuis son retour à Strasbourg, le jeune Franco-Congolais (20 ans) manquait de temps de jeu. Le RCSA cherchait une porte de sortie, et plusieurs clubs de Ligue 1, de Ligue 2 et de l’étranger ont été approchés. L’ASSE surveillait de près depuis des mois ce jeune joueur. Mais ces derniers n’ont pas souhaité donner suite.

La priorité porte sur d'autres noms. Mais les Verts peinent à se renforcer. Aucun renfort n'a été enregistré pour l'heure.

Direction l’Allemagne pour Nzingoula

Ce dimanche, L’Équipe confirme que Rabby Nzingoula va s’engager avec le FC Nuremberg, en deuxième division allemande. L’opération se fera sous la forme d’un prêt avec option d’achat. L’objectif pour le joueur : retrouver du temps de jeu et relancer sa dynamique.

L’ASSE, de son côté, poursuit ses recherches pour renforcer l'entrejeu sans chambouler son effectif. D’autres profils sont toujours à l’étude, notamment des joueurs de Ligue 1 en manque de temps de jeu.

