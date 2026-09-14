De retour dans le Forez ce week-end à l'invitation de Christian Lopez pour le tournoi caritatif de l'association Vert for ever, Michel Platini a retrouvé les terres de ses premiers exploits nationaux. Dans un entretien accordé au quotidien Le Progrès, le triple Ballon d'Or est revenu avec sur ses années stéphanoises. Il a également pu parler de l'évolution du football moderne.

Michel Platini conserve un attachement tout particulier pour la ville et les supporters de l'ASSE. Venu célébrer les cinquante ans de l'épopée européenne de 1976, une génération qui l'a fait rêver pendant sa jeunesse, l'ancien milieu de terrain garde un souvenir impérissable de son passage dans la Loire entre 1979 et 1982.

Michel Platini ravi de revoir les anciens Verts

Rares sont les apparitions de la légende tricolore dans la région. Cependant, l'accueil y reste toujours aussi chaleureux. Ravi de recroiser d'anciens coéquipiers et des figures locales sur les greens, Michel Platini a rappelé ce qui rendait son expérience stéphanoise unique :

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

« Ce que j’ai aimé, c’est la ville sympathique, la gentillesse des gens, des commerçants et le public. [...] C’était quelque chose de passionnant, j’y ai passé de bons moments. »

Un tacle appuyé envers la FIFA et un mot pour Zidane

Toujours aussi passionné par le jeu mais très critique envers ses instances dirigeantes, l'ancien président de l'UEFA s'est montré particulièrement incisif envers la gestion actuelle de la FIFA et de son président Gianni Infantino. Michel Platini estime que l'institution dévoie l'esprit de la discipline :

« Le président de la Fifa ne doit pas rester car il est le garant des règles du jeu et il les a bafouées. [...] Il va juger tous ceux qui ne respectent pas le football et lui ne le respecte pas. »

Enfin, Michel Platini a conclu sur une note d'enthousiasme quant à la nomination de Zinédine Zidane aux commandes de l'équipe de France. il se dit convaincu que le champion du monde 1998 possède toutes les cartes en main pour réussir dans ses nouvelles fonctions.