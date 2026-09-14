Au-delà des arrivées enregistrées, l'ASSE s'est activée cet été au niveau des sorties. Plusieurs départs ont été actés dont une majorité sous la forme de prêts, avec ou sans option d'achat.

Pierre Ekwah, Lucas Stassin, Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic, Ebenezer Annan, Axel Dodote, Luan Gadegbeku et Jebryl Sahraoui. Ils sont 8 à évoluer en prêt loin du Forez cette saison. Mais alors, quelle journée ont-ils vécu ce week-end ?

Stassin, Ekwah et Annan vainqueurs

Le départ le plus retentissant a probablement été celui de Lucas Stassin. L'attaquant belge a rejoint Séville en prêt payant (2.5 M€) avec option d'achat (25 M€). Il avait réussit ses débuts en marquant dès sa première apparition il y a une dizaine de jours. L'ancien stéphanois était cette fois titulaire face à Valence. Les Andalous se sont imposés 1-0 et il a cédé sa place à la 83ème minute de jeu.

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Deux autres anciens Verts ont également passé un bon week-end. Pierre Ekwah, entré à la 82ème face à Nice, a participé à la victoire des Auxerrois (1-0). De son côté, Ebenezer Annan enchaîne avec le Rapid Bucarest. Victoire 2-1 et 70 minutes jouées.

Miladinovic défait, Moueffek toujours pas utilisé

L'issue a en revanche été moins positive pour Igor Miladinovic. En grande forme depuis son retour en Serbie, le milieu offensif a de nouveau disputé 90 minutes avec le Partizan Belgrade. Il n'a malheureusement pas permis aux siens de s'imposer. Le Partizan a en effet buté sur une solide équipe de Vojvodina (défaite 2-3).

En ce qui concerne Aïmen Moueffek, l'aventure n'a pas encore vraiment débuté. Prêté avec option d'achat à Cadiz en toute fin de mercato, le Marocain est en pleine période adaptation, lui qui n'avait jusqu'à présent connu que Saint-Etienne. Il n'était pas sur la feuille de match lors de la défaite 0-1 contre Las Palmas.

Pas de réussite pour les jeunes de l'ASSE

Week-end compliqué également pour les deux jeunes stéphanois prêtés à Pau. Luan Gadegbeku a disputé une vingtaine de minutes et a vu Montpellier l'emporter (1-0). Titulaire depuis le début de saison, Axel Dodote était lui sur le banc et n'est pas entré en jeu. Enfin, Jebryl Sahraoui, aligné d'entrée, a été défait par Concarneau (1-2) avec le SC Aubagne Air-Bel.