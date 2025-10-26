Malgré une belle prestation face à l’OL en Challenge Espoirs, les jeunes Verts de Sylvain Gibert s’inclinent dans les dernières minutes (2-1). Un scénario frustrant, mais porteur d’enseignements selon le coach de l'ASSE qui a livré ses propos en fin de rencontre sur le site officiel.

Les Verts avaient pourtant bien entamé leur rencontre face à l’OL, ce samedi, dans le cadre de la troisième journée du Challenge Espoirs. Après leur victoire convaincante contre Nice et leur statut de leaders de la poule de N3, les hommes de Sylvain Gibert affichaient leurs ambitions : un pressing haut, de l’intensité et une réelle volonté d’imposer leur jeu.

Avec plusieurs professionnels alignés — Luan Gadegbeku, Strahinja Stojković et Maxime Bernaueur, capitaine au coup d’envoi — la formation stéphanoise se voulait solide et ambitieuse. Les occasions n’ont pas manqué : Ben Tiba, Cheick ou encore Stojković ont tour à tour sollicité le portier lyonnais, sans réussite. Et c’est finalement l’OL qui ouvrait le score contre le cours du jeu par Molebe (39e), d’une frappe enroulée imparable.

Sylvain Gibert (ASSE) et les regrets d’un match maîtrisé

En seconde période, les Stéphanois ont accentué leur domination, monopolisant le ballon et multipliant les situations. Yvann Maçon et Noah Moulin ont tour à tour tenté leur chance avant que Jules Mouton n’égalise sur penalty (75e) après une main lyonnaise dans la surface. L’ASSE semblait alors en position de force, poussant pour arracher la victoire. Mais à la 89e minute, sur leur seule occasion du second acte, les Lyonnais ont crucifié les Verts de la tête.

Un scénario cruel qui laissait un goût amer à Sylvain Gibert, lucide et déçu à l’issue de la rencontre : « Le sentiment qui prédomine, c’est la déception. On veut toujours gagner un derby. Le sort ne nous est pas favorable, mais le contenu est intéressant. On a dominé, on a eu la possession, mais on n’a pas assez pris de risques. C’est dur de perdre de cette manière. »

Des axes de progression mais une base solide

Malgré la frustration, le coach de l'ASSE retient le positif : « Si on reprend ces éléments chaque week-end, on aura les armes pour faire une superbe saison », a-t-il confié.

Le travail collectif, la solidité défensive et l’intensité mise dans le pressing sont autant de motifs d’espoir pour la suite. Avec ce visage séduisant, les jeunes Verts prouvent qu’ils ont assimilé les principes de jeu prônés par Sylvain Gibert : agressivité, maîtrise et solidarité.

Prochain objectif : confirmer cette montée en puissance dès la prochaine journée de Challenge Espoirs, pour repartir de l’avant et conserver leur dynamique de leaders.