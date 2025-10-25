Ce samedi, l’ASSE et ses milliers de supporters vont se rendre à Annecy pour le compte de la 11ᵉ journée de Ligue 2. Il y a 2 saisons, les Annéciens et les Stéphanois s’étaient quittés sur un match nul frustrant pour les Verts. Retour sur cette rencontre.

2 ans après son dernier voyage en Haute-Savoie, l’ASSE va retrouver le Parc des Sports d’Annecy ce samedi à 20h. Les Verts seront les premiers à se déplacer dans la version modernisée de l’enceinte du FCA. Les Annéciens avaient jusque-là disputé leurs matchs à domicile du côté de Dijon et retrouveront enfin leur stade.

Un début de saison délicat pour Annecy

Relégué sportivement et victime collatérale de l’arrêt de la rencontre entre Bordeaux et Rodez en juin. Annecy a vécu un été 2023 assez mouvementé. La victoire sur tapis vert des Ruthénois en Gironde à envoyé directement le FCA en National. Après de longues semaines de démarches, la LFP a refusé de faire jouer le championnat de Ligue 2 à 21.

Finalement, la décision de la DNCG de rétrograder le FC Sochaux en National a permis aux hommes de Laurent Guyot d’être repêché à 2 jours du coup d’envoi de la saison 2023-2024. Annecy a donc été maintenu in-extremis et n’a eu que très peu de temps pour bâtir une équipe prête pour le début de saison.

L’ASSE malmenée en Haute-Savoie

Déterminés à montrer que leur place est en Ligue 2, Annecy entame la rencontre de la meilleure des manières. Face à des stéphanois qui ne comptent qu’1 victoire en 3 matchs et qui n’ont toujours pas marqué dans le jeu, les Annéciens obtiennent un penalty en milieu de première période. Dylan Batubinsika est coupable d’une main dans sa surface qui offre une opportunité aux locaux d’ouvrir la marque. Warren Caddy ne se fait pas prier pour ouvrir la marque et permettre aux siens de mener 1-0 à la pause.

Au retour des vestiaires, les hommes de Laurent Batlles réagissent et égalisent rapidement par l’intermédiaire de Dylan Chambost. Après un bon travail d’Ibrahim Sissoko, le natif d’Annecy permet aux Verts de recoller au score dans sa ville natale. Quelques minutes plus tard, le numéro 9 des Verts obtient un pénalty, après une faute du portier Annécien, Florian Escales, et a l’opportunité de mettre son équipe devant. Thomas Callens, entré en jeu à la place du gardien du FCA, qui s’est blessé sur le contact avec Sissoko, repousse le pénalty du Malien et permet à Annecy de prendre 1 point face à l’ASSE.