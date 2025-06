Nouvelle recrue de l’ASSE, Rachel Corboz apporte son expérience et sa justesse au milieu stéphanois. À 29 ans, la Franco-Américaine incarne un renfort stratégique pour le club en Arkema Première Ligue.

Née en Alabama de parents français, Rachel Corboz n’a pas tardé à faire du football un terrain d’expression privilégié. Dans une famille de passionnés – un père ancien joueur à Grenoble, une sœur au Paris FC et un frère en Bundesliga allemande – la trajectoire de Rachel vers les pelouses professionnelles semblait écrite.

Formée aux États-Unis, elle fait ses classes à Georgetown University, où elle brille par son efficacité : 74 matchs, 32 buts, 34 passes décisives, et un diplôme en poche. Une combinaison rare de performance sportive et académique qui pose les bases d’une joueuse rigoureuse et déterminée.

Rachel Corboz, un pilier du milieu de terrain

Depuis son arrivée en France en 2018, Rachel Corboz n’a cessé de confirmer son statut. Après une première saison au FC Fleury 91, elle rejoint le Stade de Reims, où elle s’impose rapidement comme une pièce maîtresse. Capitaine depuis 2021, elle affiche une régularité impressionnante : 118 matchs disputés, 17 buts, 15 passes décisives.

Travailleuse infatigable, précise dans ses transmissions, redoutable sur coups de pied arrêtés, Corboz séduit par son profil complet. Son arrivée à l’ASSE n’est donc pas anodine mais bien ciblée pour structurer un milieu en quête d’expérience.

Une recrue taillée pour les ambitions de l'ASSE

En rejoignant l’AS Saint-Étienne, Rachel Corboz devient la quatrième recrue du mercato estival. Son choix est clair : s’inscrire dans un projet ambitieux. « Je suis très fière de rejoindre l'ASSE, un club très ambitieux pour les saisons à venir. Le projet stéphanois est compétitif et très intéressant. J'ai acquis de l'expérience que j'ai à cœur d'amener à mes nouvelles coéquipières », confie-t-elle.

Des propos confirmés par l’entraîneur Sébastien Joseph : « Rachel est un profil expérimenté avec un gros volume de jeu, capable de répéter les efforts. C’est une joueuse très juste techniquement, mais aussi qui frappe très bien les coups de pied arrêtés. Elle correspondait à tout ce qu’on recherchait pour enrichir notre milieu de terrain. »

Avec une telle recrue, l’ASSE Féminines envoie un signal fort à ses concurrentes : les Vertes entendent bien jouer les premiers rôles dans l’élite du football féminin.