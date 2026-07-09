Le transfert de Mamour Ndiaye à l'ASSE a connu un énorme rebondissement en début de semaine comme nous vous l'informions en exclusivité. Alors que tout semblait bouclé, un contretemps de dernière minute a repoussé la signature du jeune gardien sénégalais. Mais le dossier est désormais totalement relancé et touche enfin à son dénouement.

L'AS Saint-Étienne pensait tenir sa troisième recrue estivale sans difficulté. Un accord avait été trouvé avec le club norvégien de Sarpsborg 08 pour un montant estimé à un million d'euros. Mamour Ndiaye avait même rejoint le Forez afin de finaliser son engagement avec les Verts.

Sa visite médicale était programmée et l'officialisation ne semblait plus être qu'une question d'heures. Pourtant, le dossier a soudainement basculé. Des discussions de dernière minute ont retardé la signature, laissant planer le doute sur l'issue de l'opération.

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Mamour Ndiaye n'a jamais quitté Saint-Étienne

Malgré cette situation inattendue, Mamour Ndiaye est resté à Saint-Étienne. Le portier de 20 ans n'a jamais caché sa volonté de rejoindre l'ASSE. Selon nos informations, il est resté dans le Forez tout au long des négociations afin de trouver une solution avec les différentes parties.

Très impliqué dans son transfert, le gardien sénégalais n'a pas hésité à exprimer son agacement face aux difficultés rencontrées. Son entourage a notamment été pointé du doigt dans ce dossier, preuve de son désir de voir l'opération aboutir rapidement.

Cette détermination a permis de maintenir les échanges ouverts entre les différentes parties malgré les tensions apparues en début de semaine.

L'ASSE tient enfin sa troisième recrue

Après plusieurs jours d'incertitude, le feuilleton a finalement trouvé son épilogue ce jeudi soir. Une nouvelle réunion a permis de débloquer définitivement la situation.

Selon Foot Mercato, un accord total a été trouvé entre toutes les parties. Une information que nous sommes en mesure de confirmer. Plus aucun obstacle ne semble désormais empêcher la signature de Mamour Ndiaye à l'AS Saint-Étienne.

Source : Foot Mercato