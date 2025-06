Seuls anciens Verts en lice, Sergi Palencia et Denis Bouanga ont quitté la Coupe du monde des clubs dès la phase de groupes après une deuxième défaite du LAFC face à l’Espérance de Tunis.

La Coupe du monde des clubs 2025 marquait une première historique : deux anciens joueurs de l’ASSE y participaient. Sergi Palencia et Denis Bouanga, désormais sous les couleurs du Los Angeles FC, représentaient la franchise américaine dans cette nouvelle formule de la FIFA. S’ils n’étaient pas favoris face aux cadors du football mondial, cette aventure internationale avait de quoi raviver quelques souvenirs du côté de Saint-Étienne.

Pour Bouanga notamment, meilleur buteur de MLS en 2023, c’était l’occasion de confirmer son statut sur la scène mondiale. Palencia, lui, s’est imposé comme un cadre défensif au sein du club californien. Malheureusement, l’expérience aura tourné court pour les deux anciens Verts.

Après une défaite logique contre Chelsea (2-0), LAFC devait impérativement l’emporter contre l’Espérance de Tunis pour garder un mince espoir de qualification. C’est pourtant le club tunisien qui a frappé le premier, grâce à un but de l’inévitable Youssef Belaili.

Dominé dans le jeu mais toujours en vie, LAFC a obtenu un penalty à la dernière minute du temps réglementaire. Denis Bouanga s’est chargé de le tirer, lui qui a souvent su faire trembler les filets dans des moments décisifs. Mais cette fois, le héros attendu s’est mué en figure tragique : son tir a été repoussé par Ben Said, gardien de l’ES Tunis, qui a offert la qualification à son équipe… et précipité l’élimination des Californiens.

Avec deux défaites en deux matchs, LAFC quitte la compétition par la petite porte. Une élimination frustrante pour Bouanga, qui avait tant rêvé de briller sur la scène mondiale. Palencia, plus discret, a tout de même montré de belles choses dans le couloir droit. Tous deux resteront comme les premiers joueurs passés par l’AS Saint-Étienne à avoir disputé une Coupe du monde des clubs. Bouanga et Palencia auront inscrit leur nom dans l’histoire du club à leur manière.

LAFC are eliminated from the Club World Cup after Denis Bouanga’s 101st minute penalty is saved 😳

Tunisian club ES Tunis’ Club World Cup dream is still alive.pic.twitter.com/XKgNVORpbi

— Men in Blazers (@MenInBlazers) June 21, 2025