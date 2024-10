L'ASSE, depuis l'arrivée de Larry Tanenbaum, s'engage dans un nouveau projet ambitieux à moyen terme, axé sur le développement de jeunes talents prometteurs. Le recrutement a été orienté dans ce sens, avec pour objectif de construire une équipe compétitive. À long terme, les dirigeants stéphanois pourront également compter sur plusieurs joueurs formés au sein de l'académie. Aujourd'hui, Mathis Amougou est le premier d'une longue série potentielle. Portrait d'un joueur qui brille en ce début de saison au centre de formation.

Auteur d'un début de saison tonitruant avec 7 buts en 9 rencontres, qui est Rayan Aït Amer, le stéphanois qui cartonne en ce début de saison ?

L'enfant d'un seul club direction l'ASSE

Rayan Aït Amer, né le 22 mars 2008, se passionne très tôt pour le football. Il obtient sa première licence à l'âge de 6 ans au sein du club de l'US Torcy. C'est dans ce club de Seine-et-Marne qu'il effectue toute sa formation, depuis la catégorie U6 jusqu'à son départ pour l'AS Saint-Étienne en U16. Son entraîneur en U11, JF Niangue, se souvient : "Oui, j'ai entraîné Rayan en U11 à Torcy et le temps passe vite... Rayan, c'était jouer pour gagner, avec une mentalité de vainqueur en toute circonstance."

Cette mentalité n'échappe pas aux recruteurs. Le duo de recruteurs stéphanois, Karouni et Anquetil, le repère et l'invite à passer un essai à l'AS Saint-Étienne où il se montre très convaincant. Bien que sollicité par d'autres clubs dont le LOSC, Rayan choisit de rejoindre l'Étrat et signe un accord de non-sollicitation avec l'ASSE. Il est lié au club jusqu'en juillet 2026 sous contrat aspirant. Un dossier bouclé rapidement par les décideurs du centre de formation stéphanois.

En parallèle, il réussit les tests pour intégrer le prestigieux centre de formation de l'INF Clairefontaine. Sélectionné parmi les 23 joueurs retenus pour y passer deux saisons, il commence à s'habituer à l'environnement d'une structure professionnelle. Il s'entraînera à l'INF en semaine et continuera à jouer le week-end pour l'US Torcy lors des saisons 2021-2022 et 2022-2023.

Nouvelle signature CDF ⬇️ L'ASSE enregistre l'arrivée de Rayan Aït Amer de l'@USTorcy, le milieu central née en 2008 a signé son ANS.

L'ASSE enregistre l'arrivée de Rayan Aït Amer de l'@USTorcy, le milieu central née en 2008 a signé son ANS.

Ce gaucher avec une intelligence de jeu & une technique bien au dessus du lot sera assurément un des joueurs à suivre dès son entrée chez nous 💚

Un joueur au profil espagnol

Arrivé en juillet 2023, Rayan Aït Amer s'intègre pleinement à l'équipe U16 sous la direction de Kevin De Jésus, tout en effectuant quelques apparitions avec le groupe U17 lors de sa première saison à Saint-Étienne. C'est véritablement cette saison, sous la houlette de David Le Moal, qu'il s'impose et brille. Après un début de saison difficile pour l'équipe des U17 nationaux, Rayan a marqué sept buts lors des six derniers matchs, contribuant à cinq victoires sur six rencontres. Avec cette dynamique, il mène son équipe en tête de la poule, devant des clubs comme Monaco, Lyon, Grenoble, ou encore Ajaccio.

Outre ses talents de buteur, Rayan se distingue par une technique largement supérieure à la moyenne. Son ancien éducateur à Torcy le décrit comme un "petit gabarit technique doté d'une belle patte gauche. Rayan a une grande capacité physique, il parcourt les kilomètres sans difficulté. Pour lui, courir n'est pas un fardeau, bien au contraire."

Sa capacité à se connecter aux autres dans le jeu, combinée à sa projection vers l'avant et à son volume de travail, en fait un milieu de terrain complet, performant à la fois offensivement et défensivement.

Focus vers ses objectifs

Brillant sur le plan scolaire et concentré sur son double projet, Rayan Aït Amer se distingue par sa maturité, une qualité qui se reflète également dans son jeu. Son éducateur de l'époque en témoigne : "Lors des séances ou des matchs, il posait toujours des questions, il avait besoin de comprendre le pourquoi pour mieux exécuter et ainsi progresser."

JF Niangue, son entraîneur en U11, se souvient d'une anecdote qui illustre bien sa personnalité : "Nous avons remporté un tournoi en salle très réputé en Allemagne (U11 Eurocup) face à de grands clubs allemands. Rayan, brillant tout au long du tournoi, a été sélectionné dans l'équipe type. Lors de l'annonce de cette distinction, il n'a montré aucune émotion extérieure. J'ai dû l'encourager un peu pour qu'il prenne conscience de la performance exceptionnelle qui l'avait menée à cette récompense."

Le chemin est encore long pour Rayan Aït Amer, mais le potentiel est réel. À lui de continuer à travailler pour décrocher ses rêves !