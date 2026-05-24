Par l'intermédiaire des recruteurs de son centre de formation, l'ASSE a préparé l'avenir ces dernières semaines. Depuis janvier, les clubs professionnels pouvaient en effet faire signer des accords de non-sollicitation (ANS) aux joueurs de la génération 2013. Certains jeunes signés par l'ASSE ont d'ailleurs reçu une autre bonne nouvelle récemment.

Si la liste du pôle Espoirs de l'INF Clairefontaine n'a pas encore été publiée, d'autres structures ont déjà annoncé leurs joueurs retenus. C'est notamment le cas du Pôle de Reims. Celui de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes (LAuRA) a aussi dévoilé sa future promotion, qui sera bel et bien composée du futur stéphanois Eden Karraoui.

Iban Zozo Prost et Omar Fellice à Reims avant de rejoindre l'ASSE

Parmi les joueurs de la génération 2013 ayant signé un ANS en faveur des Verts, on retrouve les jeunes Iban Zozo Prost (milieu de terrain) et Omar Fellice (ailier gauche). Joueurs au FC Livry-Gargan en région parisienne, ils se sont engagés sur la durée dans le Forez.

"Depuis leurs premiers pas sur les terrains en U8, IBAN et OMAR ont toujours partagé la même passion : le football. Animés par l’envie de progresser, ils ont grandi ensemble, saison après saison, en faisant preuve de sérieux, de détermination et d’un véritable esprit d’équipe. (...) Une grande fierté pour eux, pour leurs proches et pour tous ceux qui les ont accompagnés, et surtout un grand remerciement à Quassim et Ryad, qui ont été leurs coachs pendant toutes ces années depuis le début", écrivait leur club sur Facebook.

Les deux jeunes arriveront ensemble au centre de formation de l'ASSE à l'été 2028. En attendant, ils vont pouvoir poursuivre leur progression en bénéficiant de l'accompagnement du Pôle Espoirs de Reims, par lequel est notamment passé un certain Lucas Gourna-Douath ou encore Kevin Pedro. Iban Zozo Prost et Omar Fellice font en effet partie de la liste d'admis qui s'entraînera au Pôle lors des deux prochaines saisons. En parallèle, ils continueront également à évoluer au FC Livry-Gargan.