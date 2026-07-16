À peine officialisé par l'ASSE, l'ASSE, Áron Csongvai continue de faire parler de lui en Suède. Au moment d'officialiser son départ vers Saint-Étienne, l'AIK Solna a publié un long communiqué retraçant son parcours sous le maillot noir et jaune. Au-delà de l'annonce du transfert, le club suédois livre plusieurs enseignements sur le profil humain et sportif de celui qui renforcera l'entrejeu stéphanois cette saison. Un hommage qui tranche avec les habitudes de l'ASSE qui se contente le plus souvent, lorsqu'elle communique, d'un message minimaliste.

L'AIK n'a pas caché que le transfert vers l'ASSE s'était conclu rapidement. Son directeur du recrutement, Miika Takkula, explique que les discussions ont abouti dès lors que Saint-Étienne s'est aligné sur les attentes financières du club. Il souligne également que Csongvai souhaitait saisir cette opportunité de rejoindre le championnat français.

Le dirigeant insiste surtout sur le professionnalisme du milieu hongrois. Selon lui, son investissement quotidien et ses performances ont naturellement ouvert la porte à un transfert vers un club plus exposé. Un témoignage qui confirme la réputation construite par le joueur depuis son arrivée en Suède.

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Un joueur rapidement devenu indispensable

Recruté en février 2025, Áron Csongvai n'aura passé qu'une saison et demie à l'AIK. Cela ne l'a pas empêché de s'imposer comme un titulaire quasiment indiscutable.

Le Hongrois quitte Stockholm avec un bilan de 52 matches officiels, dont 49 comme titulaire. Il a inscrit quatre buts, délivré huit passes décisives et s'est imposé comme l'un des cadres de l'effectif. Durant cette période, il a également découvert la sélection nationale hongroise, avec deux premières apparitions en équipe A en juin 2025. Cette régularité explique en partie pourquoi l'AIK a consacré un long message sur son site internet sur son parcours au moment d'officialiser son départ.

Un message qui en dit long sur le profil de Csongvai

Áron Csongvai a lui aussi tenu à s'adresser aux supporters suédois. Le milieu de terrain explique qu'il ne pensait pas pouvoir se sentir aussi rapidement chez lui dans un autre pays. Il remercie ses coéquipiers, le staff et l'ensemble des salariés du club, estimant qu'ils l'ont aidé à progresser comme joueur mais aussi comme homme. Il conclut en assurant qu'il continuera à suivre les résultats de l'AIK et à soutenir son ancienne équipe. Des propos qui rassurent et prouvent que le Hongrois a réussi son intégration dans un championnat qu'il découvrait il y a seulement dix-huit mois.

L'ASSE récupère un joueur confirmé

Le communiqué permet également d'en savoir davantage sur la trajectoire du nouveau Stéphanois. Formé au Vasas SC puis révélé à l'Újpest FC, Csongvai est ensuite devenu capitaine de Fehérvár avant de rejoindre l'AIK. À chaque étape, il s'est progressivement imposé comme un titulaire et un joueur de confiance.

C'est ce profil que vient chercher l'ASSE. À 25 ans, le Hongrois n'arrive pas comme un pari sur l'avenir, mais comme un milieu déjà expérimenté, capable d'évoluer devant la défense, d'organiser le jeu et d'assumer des responsabilités dans un vestiaire.

Le long hommage publié par l'AIK illustre finalement ce que Saint-Étienne espère avoir recruté : un joueur régulier, fiable et reconnu pour son professionnalisme, autant que pour son rendement sur le terrain.