L'attente ne sera plus très longue pour les supporters stéphanois ! Alors que le nouveau maillot domicile fait déjà sensation sur les épaules du Peuple Vert depuis sa révélation festive place de l'Hôtel de Ville, la date de révélation de la tenue extérieur a été annoncée. Il faudra patienter encore quelques jours.

Comme pour la tunique principale, l'impatience et l'excitation sont à leur comble à l'idée de découvrir le design concocté par Hummel pour les rencontres hors de nos bases. Le Mercredi 8 juillet dernier, l’ASSE avait convié plusieurs joueurs à venir présenter les maillots 2026/2027 dans le centre de la ville. Les tenues ont alors connu un franc succès des les premières jours de commercialisation.

La marque aux chevrons, qui a pris l'habitude de soigner ses lancements et de célébrer l'identité unique du club ligérien, s'apprête une nouvelle fois à faire vibrer la communauté stéphanoise. Que vous soyez déjà parés de vert pour les matchs à Geoffroy-Guichard ou que vous attendiez cette version extérieure pour compléter votre collection, notez bien cette date dans vos agendas.

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L’ASSE dévoilera sa tenue extérieur fin juillet

Le rendez-vous est donc pris pour le 31 juillet pour lever le voile sur cette nouvelle armure qui accompagnera nos joueurs sur toutes les pelouses de l'hexagone pour cette campagne 2026/2027. D'ici là, les spéculations vont bon train sur les couleurs et les détails historiques qui viendront habiller ce second maillot.

Une chose est sûre : le Peuple Vert sera une nouvelle fois au rendez-vous pour porter fièrement ses couleurs, partout en France !

L’ASSE devrait certainement le porter durant la dernière rencontre amicale face au club italien de Venise.

Le club devrait prochainement communiquer sur la révélation de cette tenue. Les précédentes années, les Verts avaient organisé des événements, notamment à la boutique officielle pour présenter les maillots qui seront portés lors de certaines affiches en dehors du Forez.