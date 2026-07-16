Formé à l'ASSE, Kurt Zouma va poursuivre sa carrière aux Émirats arabes unis. Le défenseur central de 31 ans s'est engagé avec le club ambitieux du Palm City FC, fondé en 2023 et évoluant en deuxième division.

Pas de retour en Europe pour Kurt Zouma. À 31 ans, le joueur formé à l'Étrat a choisi de poursuivre sa carrière aux Émirats arabes unis en s'engageant avec le Palm City FC, un club en pleine construction qui vient tout juste d'accéder à la Deuxième Division émiratie. Une nouvelle étape après plusieurs mois mouvementés pour le défenseur central.

Un projet atypique pour l'ancien de l'ASSE

Fondé en octobre 2023, le Palm City FC est l'un des clubs les plus jeunes du football émirati. Fraîchement promu au deuxième échelon national, il affiche de grandes ambitions et mise sur l'expérience de joueurs confirmés pour accélérer son développement. Kurt Zouma a officialisé son arrivée sur ses réseaux sociaux avec un message plein d'enthousiasme : "Nouveau chapitre, nouvelle aventure, et je suis impatient de commencer. Prêt à travailler dur, à repousser mes limites et à donner le meilleur de moi-même pour cette équipe."

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De quoi officialiser son nouveau départ après des derniers mois très difficiles. Recruté par Cluj l'été dernier, le défenseur avait vite quitté la Roumanie. En cause, des salaires impayés qui l'avaient poussé à résilier son contrat avant de rebondir quelques semaines plus tard à Al-Wasl, pensionnaire de la première division émiratie. Une expérience de quelques mois qui lui aura permis de découvrir le championnat local avant de choisir un nouveau projet, cette fois dans une division inférieure, mais avec un club en pleine expansion.

Un parcours marqué l'ASSE

Pour les supporters stéphanois, Kurt Zouma reste l'un des plus grands talents issus du centre de formation de l'ASSE. Lancé très jeune en équipe première, il s'était rapidement imposé grâce à sa puissance physique, sa vitesse et sa maturité défensive. Ses performances sous le maillot vert lui avaient ouvert les portes de Chelsea, où il connaîtra les plus grands succès de sa carrière avant de porter les couleurs de Stoke City, Everton, West Ham ou encore de l'équipe de France, avec laquelle il compte 11 sélections et un but.