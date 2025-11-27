Après 15 journées de Ligue 2, l'ASSE compte toujours deux points de retard sur l'ESTAC. Si les 29 points au compteur peuvent satisfaire, les Verts aimeraient bien finir l'année. Mais leur calendrier s'y prête-t-il ?

Récupérer la première place avant Noël est l'objectif que se sont fixé les joueurs et Eirik Horneland pour cette fin d'année. Mickaël Nadé (défenseur de l'ASSE) ne l'a pas caché : "Oui, ça fait partie de nos objectifs. Maintenant, on va prendre les matchs les uns après les autres et on verra comment ça se passe. Mais oui, ce serait bien de finir l'année en étant premiers du championnat." Mais qui dispose du meilleur calendrier pour les deux dernières journées de 2025 ?

Calendrier : L'Avantage pour l'ASSE ?

Pour clore cette année 2025 en Ligue 2, plusieurs prétendants à la montée peuvent espérer terminer fort, mais tous n’ont pas le même calendrier. En se basant sur les confrontations des journées 16 et 17, certains favoris bénéficient d’un tableau plus abordable que d'autres.

L'ASSE, deuxième avec 29 points, semble bien placé. Les Verts se déplaceront à Dunkerque (9e) avant de recevoir Bastia (18e). Sur le papier, c’est l’un des calendriers les plus favorables, d’autant que Bastia est en crise.

Troyes, leader avec 31 points, aura fort à faire. Un premier duel piège contre Rodez (13e) sera suivi d’un déplacement à Boulogne-sur-Mer (16e). Deux adversaires accrocheurs, mais abordables.

Le Red Star, troisième, devra se déplacer à Bastia, puis recevra Reims (4e). Ce dernier choc pourrait redistribuer les cartes.

Reims, justement, affrontera Laval (14e) puis ira donc à Paris défier le Red Star. Un calendrier plus corsé.

Enfin, Montpellier et Le Mans auront des tests non négligeables. Pau et Grenoble pour le MHSC. Amiens et Annecy pour le Mans. Rien d’insurmontable, mais tout sauf simple.

Conclusion : L'ASSE semble être l’équipe avec l'un des calendriers le plus avantageux pour terminer 2025. Si les Verts confirment, ils pourraient même viser la première place.

Classement Ligue 2 (J15)

Troyes – 31 pts (+13) Saint-Étienne – 29 pts (+11) Red Star – 28 pts (+6) Reims – 25 pts (+8) Le Mans – 24 pts (+3) Montpellier – 24 pts (+3) Guingamp – 23 pts (-1) Pau – 23 pts (-2) Dunkerque – 21 pts (+8) Annecy – 19 pts (+1) Clermont – 18 pts (-4) Grenoble – 17 pts (-3) Rodez – 17 pts (-6) Laval – 15 pts (-4) Amiens – 15 pts (-5) Boulogne-sur-Mer – 15 pts (-7) Nancy – 15 pts (-7) Bastia – 7 pts (-14)

Source : Ligue 2