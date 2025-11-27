Depuis de nombreuses années, l'ASSE mène des actions solidaires. Durant le mois d'octobre, ASSE Cœur Vert s'est encore mobilisée. L'association est parvenue à rapporter plus de 30 000 euros pour la lutte contre le cancer.

Lors d'Octobre Rose, l'ASSE est parvenue à récolter une belle somme d'argent. Durant tout le mois d'octobre, le club a mené de nombreuses actions et les supporters se sont largement mobilisés !

Plus de 30 000 euros récoltés par l'ASSE

Durant la période d'Octobre Rose, l'ASSE a engagé de nombreuses initiatives. Parmi elles, on peut citer. "micro-dons, vente des maillots édition spéciale Octobre Rose, ainsi que les enchères des maillots portés par les équipes féminines et masculines." Toutes ces initiatives ont permis au club de remettre un chèque symbolique. Le montant est de 30 000 €, remis au comité de la Loire de la Ligue contre le cancer. Ce chèque a été remis juste avant la rencontre gagnée 2-1 contre Nancy le week-end dernier.

"En avant-match, le chèque a été remis par Jaeson Rosenfeld, membre de la direction et représentant de Kilmer Sports Ventures, à Fabienne Couvreur, Directrice du Comité Loire de la Ligue contre le Cancer, en présence de Lionel Potillon, Directeur de l’association ASSE Cœur Vert."

Les supporters se sont largement mobilisés

Les supporters de l'ASSE se sont donc très largement mobilisés pour la lutte contre le cancer du sein. Un geste salué par le club. "Grâce à l’engagement de toute la communauté stéphanoise, de nombreuses initiatives ont permis de collecter des fonds [...] Cette contribution essentielle permettra, en plus de la recherche médicale, de renforcer les actions de prévention, de dépistage et de soutien menées tout au long de l’année, car la lutte contre le cancer du sein ne s’arrête pas au mois d’octobre.

L’AS Saint-Étienne tient à remercier chaleureusement l’ensemble de la communauté stéphanoise, supporters, partenaires et sympathisants, dont la générosité et la mobilisation ont rendu possible cette belle action solidaire."