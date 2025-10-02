La Commission de Discipline de la LFP a livré ce mercredi 1er octobre ses décisions concernant les incidents et expulsions survenus lors des dernières journées de Ligue 2 BKT. Entre suspension sévère et tribune fermée, plusieurs clubs sont directement impactés, dont l’AS Saint-Étienne et le SC Bastia.

Expulsé contre Guingamp pour un geste d'humeur après le troisième but breton samedi dernier, Maxime Bernauer a écopé de trois matchs de suspension ferme et un match avec sursis. Une sanction particulièrement lourde pour le polyvalent défenseur stéphanois, cadre du onze d’Eirik Horneland.

L'ancien joueur du Paris FC avait rapidement reconnu son erreur sur les réseaux sociaux, présentant des excuses publiques : « Toutes mes excuses pour le mauvais geste et l'image que ça renvoie. Je le regrette sincèrement. »

Cette suspension le privera des chocs contre Montpellier, Le Mans et Annecy, soit l’intégralité des rencontres du mois d’octobre. Une absence qui tombe au plus mauvais moment pour les Verts, qui viennent de subir leur première défaite de la saison.

Bastia sanctionné pour le comportement de ses supporters

Autre dossier examiné ce mercredi : les débordements observés lors de SC Bastia – Rodez (7e journée). Selon la LFP, des jets et usages d’engins pyrotechniques ainsi que des propos condamnables ont été recensés dans la tribune Ouest du stade Armand-Cesari.

Résultat : Fermeture pour un match ferme de la tribune Ouest, à compter du mardi 7 octobre 2025.

Un coup dur pour le club corse, dont les supporters sont réputés pour leur ferveur. Ce type de sanction commence à peser sur l’image du Sporting, déjà épinglé à plusieurs reprises par la Commission ces dernières saisons.

D'autres suspensions notables

Outre Bernauer, Jérémy Sebas (SC Bastia) a lui aussi été sanctionné de deux matchs de suspension ferme. L’attaquant a été expulsé lors de cette même rencontre contre Rodez, dans un match tendu.

Dans une Ligue 2 toujours aussi disputée, ces décisions rappellent que le moindre dérapage, sur le terrain comme en tribune, peut coûter cher. Et pour Saint-Étienne comme Bastia, les semaines à venir devront être synonymes de maîtrise et de discipline.