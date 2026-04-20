Malgré la défaite de l’ASSE à Bastia (2-0), les Verts conservent de fortes chances de montée directe selon les dernières projections. Le club stéphanois reste solidement placé dans la course à la Ligue 1.

La défaite à Bastia aurait pu tout remettre en question. Elle n’a finalement pas tout bouleversé. Malgré ce revers et la victoire du Mans face à Clermont, l’ASSE garde une position favorable dans la course à la montée. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Selon les projections de Fabien Torre, maître de conférences en informatique à l’Université Lille 3, les Verts ont encore 63 % de chances de terminer dans le top 2. Un scénario qui offrirait une remontée directe en Ligue 1.

Dans le même temps, la probabilité de voir Saint-Étienne terminer sur le podium grimpe à 97 %. Autrement dit, sauf énorme catastrophe, les hommes de Philippe Montanier devraient au minimum disputer les barrages. Une situation qui reste très encourageante à l’approche du sprint final.

Des probabilités rassurantes

Ces projections confirment une tendance forte. L’ASSE reste maître de son destin pour la montée. Avec 57 points actuellement, les Verts sont bien placés pour atteindre les 61 points évoqués comme seuil clé pour viser le titre. Mais la concurrence reste féroce.

En tête, Troyes a frappé fort en s’imposant contre Boulogne. Résultat : les Stéphanois ne disposent plus que de 16 % de chances de finir champions. Un chiffre en nette baisse, mais qui laisse encore une fenêtre ouverte. L’objectif affiché en début de saison par Eirik Horneland semble désormais plus compliqué à atteindre.

Derrière ces données, une réalité simple : la montée directe est largement accessible. Finir dans les deux premiers reste un objectif réaliste. Et même en cas de faux pas, la troisième place paraît quasiment acquise.

ASSE classement : un final sous tension

Les projections vont encore plus loin. Saint-Étienne possède 99 % de chances de terminer dans le top 4. Cela signifie que le club est quasiment assuré de disputer les phases décisives de fin de saison.

Mais attention. Ces probabilités restent théoriques. Sur le terrain, tout peut encore basculer. La dynamique des prochaines journées sera déterminante. Chaque point comptera. Chaque faux pas pourra coûter cher.

L’essentiel est ailleurs : malgré la défaite à Bastia, l’ASSE garde toutes les cartes en main. La montée directe est toujours à portée. Le titre, lui, s’éloigne mais reste mathématiquement possible.

La fin de saison s’annonce palpitante. Et les Verts n’ont pas dit leur dernier mot.

Source : Fabien Torre / Université Lille 3

Quelles probabilités en Ligue 1 ? A découvrir.