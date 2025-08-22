La 3ème journée de Ligue 2 est lancée ! En attendant le déplacement des Verts à Boulogne ce samedi soir, plusieurs rencontres se disputaient ce vendredi soir. Résumé des rencontres d’ouverture de ce nouveau week-end de compétition.

Le week-end dernier, l’ASSE a pris la tête de la Ligue 2 après un succès 4-0 face à Rodez. Les hommes d’Eirik Horneland ont frappé un grand coup à domicile et doivent désormais confirmer à Boulogne-Sur-Mer.

Un choc régional au programme ce vendredi soir

5 rencontres se disputaient pour lancer cette 3ème journée de Championnat. Les 2 premiers adversaires des Verts (Rodez et Laval) s’affrontaient au Stade Paul Lignon. Les 2 équipes étaient en quête de leur premier succès cette saison.

Le Mans, qui a vécu 2 scénarios fous pour ses 2 premières rencontres de Ligue 2, enchaînait à domicile par la réception de Bastia. Après sa victoire du côté du Red Star, Amiens souhaitait enchaîner face à Annecy qui doit lancer sa saison après n’avoir pris qu’1 point en 2 journées.

Dunkerque doit trouver ses marques après un été mouvementé par 2 changements d’entraîneur. Les nordistes accueillaient Nancy qui a battu Boulogne-Sur-Mer le week-end passé. Les lorrains faisaient partie des 7 équipes de tête avec 4 points avant le coup d’envoi de cette 3ème journée. Enfin, les 2 prochains adversaires de l’ASSE se rencontraient ce vendredi. Grenoble, que les Verts accueilleront le week-end prochain, se rendait à Clermont, qui recevra les stéphanois lors de la 5ème journée.

Résumé de la soirée en Ligue 2

Après avoir accroché Rodez (0-0) en ouverture puis battu Boulogne vendredi dernier (1-0), l'AS Nancy-Lorraine a confirmé son bon début de saison. Sur la pelouse d'un Dunkerque à l'envers depuis le début de la saison, les promus, menés 1-0, l'ont emporté 1-3 sur la pelouse des Nordistes, prenant par la même occasion la tête provisoire de la Ligue 2.

Un succès à l'extérieur, aussi, pour Annecy, qui est allé s'imposer (0-1) sur la pelouse d'Amiens, à égalité de points (4) avec les Verts avant cette journée. Dans une partie plutôt terne, les Annéciens ont fait la différence en début de match (15') face à la formation de Paul Bernardoni.

Les seuls succès à domicile du soir sont à mettre au crédit du Clermont Foot et du Mans. Dans un choc régional, les Auvergnats ont renversé Grenoble (2-1). Devant sur leur premier tir cadré de la partie, les Grenoblois n'ont pas su conserver leur avantage. À domicile, Clermont a fait la différence en trois minutes grâce à deux buts de Sariyaka (CSC, 64') et Fakili (67').

De son côté, Le Mans, habitué aux fins de matches folles depuis le début de la saison, n'a pas dérogé à la règle. Après avoir arraché le nul à Guingamp à la 90'+11 en ouverture (3-3) puis s'être inclinés face à Montpellier à la 90'+6 lundi dernier (1-2), les Manceaux ont battu Bastia (1-0) grâce à un penalty de Gueye à la 90'+3 !

Dans la dernière rencontre du soir, Rodez, largement battu par l'ASSE samedi dernier, a relevé la tête avec un nul (1-1) face à Laval.

Au classement, et avant les matches de samedi, Nancy prend seul la tête du championnat avec 7 points. Clermont est derrière avec 5 points, l'ASSE complétant le podium avant son match à Boulogne (4 points).