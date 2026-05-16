L'ASSE a son destin en main pour se maintenir. L'équation était simple, en cas de victoires, les joueurs de Sylvain Gibert étaient maintenus en national 3 après une saison éprouvante et difficile. Pour cette dernière rencontre, ils se déplaçaient à Cosne, lanterne rouge, déjà reléguée. Résumé de la rencontre jouée ce samedi à 18h.

Sylvain Gibert a livré son analyse sur le site officiel de la précieuse victoire contre Macon (1-0) : "La victoire et la manière dont l’équipe est allée la chercher sont évidemment une grosse satisfaction. On a été très solidaires et costauds, avec un très grand Mateo dans la cage. Il a aussi été suppléé par ses coéquipiers parfois. Tout le monde est concerné et les entrants se sont mis au niveau. Cette victoire récompense le travail et l’état d’esprit de l’équipe. Mais on est loin d’être maintenus à la vue des autres résultats. Il va falloir aller gagner à Cosne !"

La compo de l'ASSE

XI de départ : Touré - Stojkovic, Kasia, Mouton, Dodote - Sahraoui, Traoré, Baallal - Moulin, Othman, Cissé.

Sont entrés en jeu : Sissoko, Agesilas, Toty.

Résumé de la rencontre

Pour ce match de la peur, les coéquipiers d'Axel Dodote n'avaient pas le droit à l'erreur. D'ailleurs, ils comprennent rapidement qu'ils ne doivent compter que sur eux-même pour aller chercher ce maintien puisque tous les concurrents directs ouvrent le score. Heureusement, Adam Baalal, va également ouvrir le score pour l'ASSE. Les Verts sont devant à la pause, 1-0 et ne sont plus qu'à 45 minutes de mettre un terme positif à cette saison.

Malheureusement, la seconde période voit les locaux égaliser sur penalty. Le joueur local met une panenka à Issiaka Toure qui ne peu qu'effleurer le ballon du bout des doigts. Noah Moulin n'entend pas les choses de cette oreille, il va remettre les Verts devant. 2-1 pour l'ASSE à l'heure de jeu. Les joueurs de Sylvain Gibert doivent tenir bons ! Jibril Othman va marquer le troisième but stéphanois mais Cosne va réduire la marque très rapidement. Le temps additionnel est insoutenable... mais ça tient ! Les Verts seront en National 2 la saison prochaine avec l'apparition de la Ligue 3 !

Crédit photo : asse.fr