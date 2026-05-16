L'ASSE s'est qualifiée hier pour les barrages de Ligue 1 contre Rodez (0-0, 7-6 TAB). À l'issue de la rencontre, l'After Foot de RMC a debriefé la rencontre avec deux chroniqueurs. Voici leurs propos.

Karine Galli : « La qualité du match n’était absolument pas au rendez-vous. Les joueurs étaient pris par l’enjeu. Au final : 0-0. L’aventure continue pour AS Saint-Étienne avec une séance de tirs au but complètement folle. »

Lionel Charbonnier : « Ce qu’on aurait dû avoir en termes d’émotions pendant les 90 minutes a été condensé durant la séance de tirs au but. Bonne intuition de Montanier, avec des Stéphanois qui ont travaillé les tirs au but toute la semaine. Le coach stéphanois a senti que Maubleu était excellent et qu’il arrivait là galvanisé. Il en arrête quatre. Après, bravo à Quentin Braat qui en arrête trois. Honnêtement, à +2, je me suis dit : “Ça va être compliqué pour Rodez.” Puis après, ça s’inverse et je me suis dit : “Ils sont morts.” Ça va être un remake de Red Star FC où Rodez va se qualifier. »

"On a tendance à penser qu’avoir beaucoup de repos, c’est un avantage, alors qu’en enchaînant les matchs, tu arrives avec une dynamique, ce qui n’était pas le cas de AS Saint-Étienne." (après ASSE-RAF)

Maxime Chanot : « D’autant que les joueurs de Rodez tiraient en premier mais l'ASSE a eu trois balles de match. Il y a le gamin de 18 ans, Djylian N'Guessan, qui a marqué son penalty. Des fois, ça fait du bien d’être jeune. Bravo à Montanier d’avoir fait entrer Maubleu. Je pense que l’entraîneur connaissait parfaitement son groupe et que c’était prévu. Lui qui est grand, Maubleu a aussi la balle de match ; il la loupe, mais il ne doute pas. C’est très bien joué. Un bon choix de la part de Montanier. »

« On a tendance à penser qu’avoir beaucoup de repos, c’est un avantage, alors qu’en enchaînant les matchs, tu arrives avec une dynamique, ce qui n’était pas le cas de AS Saint-Étienne. La finalité des play-offs, c’est de gagner. Oui, le contenu est frustrant. Quand tu es supporter, tu as envie d’avoir du contenu et de t’amuser. Aujourd’hui, tu l’as uniquement via la séance de tirs au but. Tout ça sera vite oublié si tu montes en Ligue 1. »

Lionel Charbonnier : « Tu vois une espèce de pseudo-pressing à 15 mètres de leur adversaire direct. Ils n’ont pas mis assez de pression. Je veux bien que l’enjeu prenne le pas sur le jeu, mais dans l’envie, tu dois te rapprocher. Tu es à Stade Geoffroy-Guichard, il y a une pression en tribunes : mets-la sur le terrain. Si je suis supporter, je ne peux pas le comprendre. Ce qui est important, c’est de passer au tour suivant. »

Maxime Chanot : « Au regard des dépenses cet été, c’est un club qui aurait dû retrouver les barrages directement, et non passer par les play-offs. Maintenant, la réalité, c’est que si AS Saint-Étienne accède à la Ligue 1, tout sera oublié. »

Sainté favori pour les barrages ?

Lionel Charbonnier : « Pour moi, non. De ce que je vois de la dynamique de jeu stéphanoise, plus deux matchs aller-retour, quand tu vois la pression qu’ils ont eue ce soir… ils n’ont pas dominé cette pression. Même si on peut dire que ce sera un autre match… Pour moi, AJ Auxerre, OGC Nice et même Le Havre AC sont supérieurs dans le jeu. »

Maxime Chanot : « Mentalement, les joueurs sont frais en Ligue 2, avec une bonne dynamique depuis Montanier, excepté au mois d’avril. Ça peut compter… »

Maubleu qui s'exprime à l'After Foot en direct