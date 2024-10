À l'heure où l'ASSE peine à lancer sa saison en Ligue 1, l'effectif apparaît déjà comme bien trop faible pour espérer obtenir quelque chose. Si Cornud et Maçon devraient rater plusieurs mois de compétition, c'est au tour d'un joueur qui prenait du galon ces dernières semaines d'être annoncé blessé.

Une pépite à l'ASSE

Débarqué du Wellington Phoenis, le nom de Ben Old n'était pas connu du public stéphanois avant le mercato estival. Le néo-zélandais accordait un peu d'espoir aux supporters. Percutant sur son côté droit face à Auxerre, le milieu de terrain de 22 ans a réalisé une prestation solide. Ben Old prend à revers à plusieurs reprises l'arrière-garde de l'AJA. Ce dernier voit même sa frappe du 2-0 être repoussée par Donovan Léon.

Ben Old est logiquement récompensé par une sélection avec les All Blacks durant la trêve internationale. Au programme, une confrontation face à la Malaisie (11 octobre) et Tahiti (14 octobre) pour lancer la campagne de qualifications à la Coupe du Monde 2026.

Old out pour plusieurs mois ?

"Les internationaux sont revenus ce matin avec des résultats divers. (...) Ben Old est notamment bien rentré, avec de la fatigue forcément", évoquait Olivier Dall'Oglio en conférence de presse. "Pour lui, c’est plus le voyage et le décalage horaire qui ont un impact." Le néo-zélandais n'a effectivement pas connu une sélection de tout repos. Ben Old a traversé le monde pour retrouver sa terre natale, à plus de 15.000 km de Saint-Étienne. Déjà fatigué par le voyage, le Stéphanois a disputé plus de 150 minutes avec la Nouvelle-Zélande.

Touché à l'entraînement à son retour de sélection, les signaux n'étaient pas bon pour Ben Old. En béquilles avec une grosse attelle lors de la soirée 12e homme du lundi 21 octobre, le Néo-Zélandais va manquer plusieurs semaines de compétitions. Olivier Dall'Oglio a donné plus de précisions sur son absence en conférence de presse. "Ben Old a été opéré ce matin, on aura plus de nouvelles dans la journée. Le ligament latéral du genou a été touché et il faut le soigner. Il y a peut-être un problème au ménisque ce qui rallongerait l'absence...".