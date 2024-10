Ce week-end, il sera l’heure de retrouver les Verts dans le chaudron. Avant cela, la trêve internationale a permis à quelques joueurs de rejoindre leurs sélections respectives. Après une large victoire face à Tahiti, la Nouvelle-Zélande de Ben Old affrontait la Malaisie. Retour sur cette rencontre à l’autre bout du monde.



Un second succès pour Ben Old

Apres avoir été titularisé lors de la victoire des Verts contre Auxerre. Ben Old a traversé le monde pour retrouver son pays et sa sélection nationale. Il a été aligné dans la nuit de jeudi à vendredi dernier face à Tahiti. Le joueur de 22 ans a disputé une grosse partie de la rencontre. La Nouvelle-Zélande s’est largement imposée 3-0.

Ce match était très important pour parfaitement lancer la campagne de qualifications à la Coupe du Monde 2026. Une victoire qui place les néo-zélandais à la 2ᵉ place de leur groupe dans la fédération océanienne. Une poule composée du Vanuatu, des Samoa et de Tahiti. Ce lundi, c’est un match amical qui opposait la Nouvelle-Zélande de Ben Old à la Malaisie.

Résumé du match

Ben Old est une nouvelle fois titulaire sur le flanc gauche pour cette rencontre avec sa sélection. L’attaquant de l’ASSE aurait pu ouvrir le score en fin de première période. La première mi-temps se solde finalement sur le score nul et vierge de 0-0. Au retour des vestiaires, l’ancien joueur de Wellington est toujours sur le terrain. La Nouvelle-Zélande ouvre la marque à la 52ᵉ minute. Eli Just ajuste le gardien d’un plat du pied suite à un centre.

A l’heure de jeu, les locaux inscrivent un second but. La Nouvelle Zélande déroule et ajoute un 3ème but 10 minutes plus tard. Après 77 minutes de jeu, Ben Old est remplacé. Le numéro 11 de l’ASSE aura eu du temps de jeu durant cette trêve internationale. En fin de match, un 4eme but sera marqué par les All-White. Les Néo-zélandais enchaînent à nouveau une large victoire après le 3-0 face à Tahiti.