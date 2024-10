L’ASSE ira défier Angers ce samedi à 17h lors de la 9ème journée de Championnat. Le club stéphanois doit impérativement ramener un résultat chez un concurrent direct. Les Angevins peuvent revenir à hauteur des Verts en cas de succès. Olivier Dall’Oglio s’est présenté en conférence de presse ce jeudi. L’occasion de faire un points sur l’état de ses troupes avant le déplacement au Stade Raymond-Kopa.

La liste d’absents est encore longue à l’ASSE

L'infirmerie de l'ASSE reste bien occupée. Le retour d'Yvann Maçon, absent depuis deux mois en raison d'une blessure au ménisque, se rapproche. Le latéral a repris l'entraînement collectif en debut de semaine. En revanche, Pierre Cornud, blessé aux ischio-jambiers lors du match contre Nice, devra encore attendre avant de revenir. L'ex-joueur du Maccabi Haïfa a repris l'entraînement individuel il y a dix jours. Marwann Nzuzi et Kévin Pedro sont eux aussi toujours indisponibles.

Anthony Briançon, qui a récemment subi une opération du genou manquera cette rencontre. Thomas Monconduit sera absent pour plusieurs semaines encore après une lourde blessure début septembre. Quant à Ibrahima Wadji, après une rechute à son retour de blessure, il poursuit sa rééducation à Clairefontaine. Enfin, Ben Old s'est blessé à l'entraînement la veille du match contre Lens. Il s’est présenté aux supporters lundi avec une attelle et des béquilles. Le Néo-Zélandais a été opéré ce matin et les nouvelles sont attendues dans l'après-midi, mais ça ne sent pas bon.

Les mots d’Olivier Dall’Oglio

L’entraineur stéphanois s’est présenté en conférence de presse ce jeudi, à 2 jours du déplacement à Angers. Olivier Dall’Oglio a pu faire un point sur l’état physique de ses hommes : "Ben Old s’est fait opérer ce matin. Un ligament latéral est touché. Le fait que les ligaments croisés ne soient pas concernés est une bonne nouvelle, mais ce n’est pas rien. Nous attendons le retour du chirurgien, notamment concernant son ménisque. Wadji doit rentrer la semaine prochaine de Clairefontaine. Cornud devrait reprendre semaine prochaine, il trottine bien. Yvann Maçon a repris en alternance, pas sur qu’il soit dans le groupe.".