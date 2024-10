Nous sommes à quelques heures d'une affiche qui va rappeler des souvenirs très récents aux joueurs de l'ASSE et d'Angers. L'an passé, les deux rencontres de Ligue 2 gagnées par les Verts étaient importantes pour la course à la montée. Cette fois-ci, ces deux clubs évoluent en Ligue 1. L'objectif est clair : se maintenir dans l'élite. Pour cette rencontre, Stéphanois et Angevins devront composer sans plusieurs joueurs. Du côté d'Angers, une vraie inquiétude plane autour du gardien titulaire !

Angers - ASSE, une rencontre déjà capitale ?

Ce samedi à 17h, BeIN Sport pourra se remémorer les grandes affiches de la saison passée en Ligue 2. En effet, l'affiche du samedi à 17h est réservée au groupe qatari. Au Stade Raymond-Kopa, il ne faudra pas se tromper d'objectif, car cette fois-ci, c'est bien pour le maintien en Ligue 1 que cette rencontre comptera.

Pour ce match, l'ASSE devra composer sans plusieurs joueurs : Yvann Maçon, Pierre Cornud, Ibrahima Wadji ou encore Ben Old ne feront pas le déplacement. Cependant, le groupe d'Alexandre Dujeux (Angers) ne sera pas beaucoup plus fourni. En début de semaine, Ouest France a fait un point sur l'effectif déjà très amoindri lors de la défaite à Toulouse (2-1).

Lilian Raolisoa (suspension de trois matchs après une expulsion contre l'Olympique de Marseille)

(suspension de trois matchs après une expulsion contre l'Olympique de Marseille) Zinedine Ferhat (blessure à la cuisse)

(blessure à la cuisse) Sidiki Chérif (blessure à la cuisse)

(blessure à la cuisse) Justin-Noël Kalumba (blessure à la cheville)

(blessure à la cheville) Joseph Lopy (blessure musculaire, n'a pas encore joué cette saison)

(blessure musculaire, n'a pas encore joué cette saison) Cédric Hountondji (blessure à la cuisse lors de la trêve internationale avec le Bénin)

(blessure à la cuisse lors de la trêve internationale avec le Bénin) Jacques Ekomié (blessure à la cuisse avec le Gabon)

(blessure à la cuisse avec le Gabon) Haris Belkebla (souffre des adducteurs, a repris l'entraînement mais reste incertain)

(souffre des adducteurs, a repris l'entraînement mais reste incertain) Yahia Fofana (absence inexpliquée à l'entraînement, à confirmer)

La cause de l'absence de Fofana expliquée ?

Ce mercredi, Ouest France a apporté plus de précisions sur l'absence de Yahia Fofana : "Touché sur le but égalisateur de King dimanche à Toulouse (1-1), le gardien angevin Yahia Fofana voit son programme de début de semaine adapté, à cause de douleurs aux cervicales. Ce mercredi matin, il s’est entraîné à part, avec le préparateur physique."

Angers déplore toujours de nombreux absents au sein de son effectif. Belkebla pourrait réintégrer le groupe, mais il y a davantage d'incertitudes concernant Jacques Ekomié. Concernant le reste de l'effectif, il ne devrait pas y avoir d'autres retours.