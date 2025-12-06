Dans quelques minutes, l’AS Saint-Etienne (ASSE) va disputer un match comptant pour la 16ᵉ journée de Ligue 2. À Dunkerque, les Verts souhaitent poursuivre leur série et rester dans une dynamique positive avant la fin de la phase aller. Voici les XI joueurs choisis par Eirik Horneland pour débuter cette rencontre.

L’ASSE a récupéré la seconde place du classement de Ligue 2 suite à son succès à domicile face à Nancy il y a deux semaines. Une place que les Stéphanois veulent rapidement quitter pour récupérer le fauteuil de leader, que Troyes occupe depuis plusieurs mois maintenant.

Dunkerque en réussite face aux gros

À Marcel Tribut, les supporters dunkerquois ont pu assister à de belles victoires cette saison. Fin août, l’USLD s’est offert l’ESTAC sur le score de 2-0. Les Troyens perdaient alors leur 1ᵉʳ match de la saison, avant de s’incliner face à l’ASSE, 2 mois et demi plus tard.

Dunkerque a aussi régalé dans un derby face à Amiens. Les Nordistes s’étaient imposés 6-2 face à des Amiénois en plein naufrage. 3ᵉ au classement, le Red Star a aussi chuté à Marcel Tribut sur le score de 3-0. Parmi les équipes du haut de tableau, seul Montpellier est parvenu à battre Dunkerque, cette saison.

La composition de l’ASSE

Pour cette rencontre, Eirik Horneland a annoncé quelques absences. En plus de Lamba, Traoré, absents jusqu’à début janvier, le Norvégien est toujours privé de N’Guessan et Stassin, qui pourrait revenir au collectif la semaine prochaine. L’ASSE récupère, en revanche, Zuriko Davitashvili, malade la semaine dernière. Touché à un adducteur, Aïmen Moueffek a vu sa semaine d’entraînement être adaptée. Mahmoud Jaber a lui une infection à un orteil et était incertain. De son côté, Augustine Boakye est malheureusement forfait après avoir reçu un coup à l'entrainement.

Voici les onze joueurs choisis par le coach de l’ASSE pour cette rencontre : Larsonneur (g, cap) - Annan, Nadé, Bernauer, Appiah - Miladinovic, Jaber, Tardieu - Davitashvili, El Jamali, Cardona.