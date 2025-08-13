Ce samedi à 20h, Geoffroy-Guichard retrouve la Ligue 2. Pour leur première sortie de la saison à domicile, les Verts accueillent Rodez dans le cadre de la deuxième journée du championnat. Un match déjà important pour l’AS Saint-Étienne, qui cherche à rebondir après avoir concédé un nul frustrant à Laval, sur une égalisation encaissée dans les dernières minutes. Eirik Horneland a pu compter sur 2 retours ce mercredi

Reléguée au printemps, l’ASSE n’a pas vécu une intersaison tranquille. Si le mercato s’est animé à l’approche de la reprise, l’effectif reste instable. Départs potentiels, retours progressifs de blessure et intégrations tardives obligent Eirik Horneland à ajuster continuellement ses plans.

Un effectif encore amoindri

À Laval, de nombreuses absences avaient été constatées. Joshua Duffus attend toujours la finalisation de ses papiers et n’a pas encore vu son contrat homologué. Pierre Ekwah, qui ne souhaite pas revenir, reste écarté. Strahinja Stojkovic, arrivé à la veille du déplacement en Mayenne, a rejoint les séances collectives et pourrait figurer dans le groupe face à Rodez. Maxime Bernauer et Mahmoud Jaber étaient forfaits, Lucas Stassin poursuit sa montée en puissance, tandis que Benjamin Bouchouari et Djylian N’Guessan sont toujours à l’infirmerie. Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, eux, ont été invités à se trouver un nouveau club.

La séance de mardi a vu la participation de la dernière recrue, Stojkovic, et de l’attaquant belge Lucas Stassin. Mahmoud Jaber et Djylian N’Guessan travaillent en individuel pour revenir rapidement. Batubinsika, Ekwah et Maçon sont restés absents. Benjamin Bouchouari et Maxime Bernauer sont toujours blessés, tandis que Florian Tardieu, titulaire à Laval, était ménagé.

2 retours au collectif pour l'ASSE

Ce mercredi, les Verts se sont entraînés du côté de leur antre. L'occasion pour les nouvelles recrues stéphanoises de découvrir Geoffroy Guichard au calme avant le retour du public ce samedi. Le club a posté des clichés de cette séance. L'occasion d'apercevoir Mahmoud Jaber et Florian Tardieu au sein du groupe. L'israélien, absent à Laval, espère pouvoir jouer ses premières minutes officielles avec l'ASSE ce samedi. Le second avait été ménagé et a effectué son retour 1 jour après ses coéquipiers