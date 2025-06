L'ASSE souhaite conserver l'ensemble de ses recrues à potentiel arrivées depuis un an. Toutefois, Kilmer a bien conscience qu'il sera difficile de conserver des éléments comme Zuriko Davitashvili, mais aussi Lucas Stassin. L'attaquant belge est en effet ultra courtisé partout en Europe. Une écurie ne serait cependant plus sur le coup.

La liste des prétendants est XXL dans le dossier Lucas Stassin. En France, l'Olympique de Marseille, le Stade Rennais, le Paris FC et le Lille OSC sont notamment intéressés. Sans pour autant faire du meilleur buteur des Verts (12 réalisations cette saison) leur priorité absolue. C'est surtout à l'étranger que Stassin attire les convoitises, beaucoup de clubs français n'ayant pas les moyens de se l'offrir. West Ham a par exemple entamé des démarches concrètes afin d'enrôler l'attaquant de 20 ans, selon l'Equipe. Mais les Hammers ne sont pas du tout les seuls à être à l'affût...

Le Sporting CP abandonne la piste ?

Les intérêts de Stuttgart, Leipzig, Brentford, Wolverhampton, Brighton et... du Sporting CP ont notamment été évoqués ces dernières semaines. Il semblerait cependant que le club portugais ne soit plus intéressé par Stassin. Dans l'obligation d'envisager l'avenir avec le départ de Viktor Gyökeres qui se profile, le Sporting avait coché plusieurs noms dont Rômulo Cardoso (Göztepe), Franjo Ivanovic (Union Saint-Gilloise) et Lucas Stassin.

Mais selon A BOLA, aucun de ces trois joueurs ne rejoindra le Sporting. L'entraîneur Rui Borges aurait en effet défini ses critères pour le buteur qui succèdera à Gyökeres. Des critères qui ne correspondent pas au profil du joueur de l'ASSE. L'idée du club portugais est en effet de recruter un attaquant confirmé, qui sera prêt à performer immédiatement . Un pari sur l'avenir est donc à écarter. Le jeune Gabriel Silva (18 ans) sera testé durant la préparation et l'objectif est de prendre un buteur davantage confirmé pour l'épauler. Le Sporting est d'ailleurs prêt à investir massivement sur ce poste durant les prochaines semaines.

Voilà donc une piste qui s'envole pour Lucas Stassin. Le Belge reste toutefois sur les tablettes d'au moins une quinzaine de clubs pour cet été. Si l'ASSE aimerait le conserver et a fait passer le message qu'il n'était pas à vendre, l'idée d'un départ a en réalité été plus ou moins acceptée en interne. Mais Stassin ne sera pas bradé et il faudra donc que les Verts s'y retrouvent pour voir la "Pépite de la saison" en Ligue 1 s'envoler vers de nouveaux horizons. A suivre...