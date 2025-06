Denis Bouanga et Sergi Palencia sont les seuls ex-joueurs de l’AS Saint-Étienne à participer à la première Coupe du monde des clubs à 32 équipes. Un rendez-vous historique aux États-Unis où les plus grandes stars du football mondial vont s’affronter.

L’histoire retiendra que l’ancien ailier des Verts Denis Bouanga et le latéral droit sont les seuls représentants passés par l’AS Saint-Étienne à disputer cette nouvelle version du Mondial des clubs. Les ex-Stéphanois, aujourd’hui sous les couleurs du Los Angeles FC, s’apprêtent à vivre une expérience unique aux côtés de Hugo Lloris et Olivier Giroud. La franchise californienne fait partie des cinq représentants nord-américains qui défieront les cadors européens et sud-américains durant cette compétition qui débute dans la nuit de samedi à dimanche.

Disputé entre la fin de la saison 2024-2025 et le début de l’exercice 2025-2026, ce tournoi XXL réunit pas moins de 32 équipes issues des six confédérations. Malgré son ampleur, le format n’a pas convaincu tout le monde, suscitant critiques et interrogations. Mais avec une dotation record d’un milliard de dollars et des stars planétaires attendues, l’événement pourrait bien inverser la tendance.

Une Coupe du monde des clubs aux allures de répétition générale

Organisée sur le sol américain, cette première édition s’étale sur un mois complet et se joue dans 12 stades répartis dans 11 villes. Un test grandeur nature pour les organisateurs, à un an de la Coupe du monde des nations 2026 prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Outre le Los Angeles FC de Bouanga, le tournoi accueillera des clubs emblématiques : Real Madrid, Manchester City, PSG, mais aussi Boca Juniors, Flamengo, Al-Hilal ou encore Palmeiras. Les compositions d’équipe promettent des duels prestigieux : Kylian Mbappé sous ses nouvelles couleurs madrilènes, Lionel Messi avec l’Inter Miami ou encore le duo Cavani-Herrera pour Boca Juniors. Une affiche digne des plus grands rendez-vous mondiaux.

Un enjeu sportif... et financier colossal

Pour les clubs engagés, les motivations ne sont pas uniquement sportives. Avec une dotation totale d’un milliard de dollars, la FIFA a clairement mis les moyens. Chaque match remporté en phase de groupes rapporte 1,72 million d’euros, tandis que le vainqueur final peut espérer repartir avec plus de 100 millions d’euros de gains cumulés. Une manne inédite qui fait tourner bien des têtes.

Côté diffusion, les supporters français pourront suivre les rencontres gratuitement via la plateforme DAZN, tandis que TF1 retransmettra deux affiches : PSG-Atletico le 15 juin et la finale le 13 juillet.