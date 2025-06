Désormais en Ligue 2, l'ASSE a pour objectif de remonter dans l'élite du football français dès la saison prochaine. Pour ce faire, le club compte évidemment se renforcer, mais également s'appuyer au maximum sur les joueurs recrutés sous l'ère Kilmer. Arrivé il y a un an, Ben Old pourrait bien changer de dimension la saison prochaine.

Le 9 juillet dernier, l'ASSE annonçait la signature de Ben Old en provenance de Wellington. L'international néo-zélandais paraphe alors un contrat jusqu'en 2028, plus une année en option. Après une préparation prometteuse, Old effectue ses débuts en Ligue 1 sous les ordres d'Olivier Dall'Oglio. Sans être transcendant, il montre là encore de belles choses. Sa qualité de percussion est notamment remarquée, qu'il évolue sur un côté ou bien dans le cœur du jeu.

Une entorse au genou qui vient tout stopper

Mais voilà, après un bon match face à l'AJ Auxerre (3-1), Ben Old se blesse à l'entraînement. Victime d'une entorse interne du genou gauche, l'ailier de 22 ans se retrouve dans l'obligation de subir une opération.

Durant sa convalescence, Old travaille notamment auprès de "Coach Sunz", responsable de la performance athlétique de l'équipe de Nouvelle-Zélande et préparateur physique de champions de MMA comme Israel Adesanya. Il revient ensuite dans le Forez en janvier afin de poursuivre son processus de rééducation. Reprise de la course, de l'entraînement collectif puis retour sur les terrains fin mars : Old passe les étapes de manière progressive afin d'éviter une rechute. Ses sept apparitions après sa blessure sont toutefois mitigées. En dépit d'une bonne volonté évidente, il est en difficulté au niveau des appuis et manque de vivacité. Ce qui ne lui permet pas de faire parler ses principales qualités.

Un des rares joueurs à vouloir rester

Ben Old va maintenant pouvoir profiter de la préparation estivale pour parfaire sa condition physique et retrouver du rythme. Malgré un rassemblement avec sa sélection début juin, il ne bénéficiera pas de jours de repos supplémentaires puisqu'il est attendu à la reprise de l'entraînement le 19 juin.

Il fait d'ailleurs partie des joueurs assurés de rester à l'ASSE la saison prochaine. D'abord car Kilmer mise clairement sur lui. L'idée des dirigeants est de conserver l'ensemble des joueurs à potentiel recrutés depuis un an. S'il sera compliqué de retenir Stassin et Davitashvili notamment, Old n'aura pas les mêmes prétendants et est dans tous les cas vu comme un élément pouvant s'imposer dans les mois à venir. L'ailier néo-zélandais est aussi un des rares joueurs à tout simplement vouloir vraiment rester au club. Il est même le seul, avec Larsonneur, à avoir exprimé cette volonté publiquement, comme en témoigne ce post Instagram : "Ce fut l'année la plus difficile de ma vie, pleine de défis sur et en dehors du terrain, mais je suis toujours debout et plus motivé que jamais. J'apprendrai de cette expérience. Je grandirai grâce à elle. Et je serai de retour, prêt à tout donner pour aider ce club à retrouver sa place."

Au vu de cette volonté commune de poursuivre l'aventure et de son profil, Ben Old pourrait bien devenir un joueur important du dispositif d'Eirik Horneland. Dribbleur, goût prononcé pour le pressing, capable d'évoluer à plusieurs postes : il dispose de plusieurs qualités appréciées par le coach norvégien. Une montée en puissance est désormais attendue...