Si le mercato est ouvert depuis le 1ᵉʳ janvier, l’ASSE n’a enregistré qu’un seul renfort à ce jour avec le retour d’Irvin Cardona dans le Forez. La phase retour du championnat a déjà débuté, et l’objectif reste avant tout le maintien pour les Verts. La dernière ligne droite de ce marché hivernal promet d’être animée.

Avant l’ouverture du mercato, Ivan Gazidis se voulait rassurant mais prudent :

Kosta Nedeljković était suivi par l’ASSE ces derniers jours. Le club négociait avec Aston Villa pour un prêt de son lateral droit serbe. Après l’échec, Mimovic, les Verts espéraient tenir leur recrue à ce poste. Malheureusement à en croie les informations de Phillip Hinze, l’ancien joueur de l’Etoile Rouge a pris la direction du RB Leipzig. Un avion en provenance de Birmingham est arrivé du côté de Leipzig Il passera sa visite médicale aujourd’hui en Allemagne.

L’ASSE se voit donc une nouvelle fois doublée pour son latéral. Le club stéphanois n’a plus que 36 heures pour boucler son mercato. Maxime Bernauer est attendu dans les prochaines heures en défense centrale. L’ancien rennais pourrait donc retrouver son club formateur dès samedi prochain avec l’absence de Batubinsika, suspendu.

🔴 Exclusive: Kosta Nedeljkovic (19/🇷🇸) is on the verge of a transfer to RB Leipzig. The player is already in Leipzig! A plane from Birmingham landed today. Nedeljkovic is moving to Leipzig on loan until the end of the season. The medical is planned for today. Other interested… pic.twitter.com/M4RLEC6G5k

— Philipp Hinze (@philipphinze24) February 2, 2025