Lucas Stassin (ASSE) s'est présenté en zone mixte à l'issue de la défaite contre Lille (4-1). Il livre son ressenti sur la rencontre et veut retenir le positif malgré la large défaite de son équipe. Voici ses mots.

"Cette défaite est un peu lourde sur la fin. Je retiens le positif qui est la première mi-temps. On a eu plus d'occasions qu'eux. On a eu plus d'occasions concrètes et on aurait pu tuer le match. Je pense que ça aurait été un match complètement différent. Il y a eu des aléas des matchs qui ont fait que... il faut garder le positif et avancer ! On a le 2-0 qu'on doit tuer. Il y avait quand même beaucoup d'espace chez eux dans leur dos. Comme j'ai dit, il faut garder le positif car on s'est créer des occasions contre Lille qui est une équipe qui joue la Ligue des Champions. Ça veut dire qu'on est capable et avancer avec ça, il faut le garder pour le prochain match."

"Je m'entends bien avec lui en dehors du terrain aussi" (Stassin sur sa relation avec Cardona après Lille-ASSE)

Un mot sur Cardona ? "Je m'entends bien avec lui en dehors du terrain aussi, on a déjà des automatismes. Il va devoir accumuler les minutes pour être de plus en plus au top physiquement pour enchaîner les matchs et on pourra faire du bon travail."

Le compteur point ne tourne pas beaucoup ? "Oui, après nous, on prend plus de plaisir sur le terrain. On est plus dominant avec la possession. Après c'est sûr que c'est mieux d'avoir les trois points mais ce n'est pas toujours facile surtout qu'on a eu des gros matchs. La saison est encore longue, il reste 14 matchs donc on avance et les points viendront après !'