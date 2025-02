À la recherche de renfort durant le mercato hivernal, les dirigeants stéphanois enchaînent les pistes depuis début janvier. Mais après l'échec du dossier Ognjen Mimović, l'ASSE jetait son dévolu sur Kosta Nedeljkovic. Son entraîneur, Unai Emery, a confirmé son départ en conférence de presse.

Il s'agit sans aucun doute d'un secret de Polichinelle. Avec l'échec Pierre Cornud et la blessure d'Yvann Maçon, Eirik Horneland ne possède que trop peu de moyens au poste de latéral. Léo Pétrot parait trop juste pour l'élite, tandis que Dennis Appiah peine à revenir à son meilleur niveau. Mais si la piste Mimovic se concrétisait, le serbe faisait faux-bon aux Stéphanois en préférant le Fenerbahçe de José Mourinho.

Le nom de Kosta Nedeljkovic était alors annoncé sur les tablettes de l'ASSE par le quotidien l'Équipe. L'ancien joueur de l'Étoile Rouge de Belgrade, transféré à Aston Villa pour environ 8M€ en 2024, pourrait être prêté du côté de l'ASSE cet hiver.

Ce vendredi, l'Équipe rajoutait l'intérêt du RB Leipzig dans le dossier Kosta Nedeljkovic. "L'arrière droit d'Aston Villa, âgé de 19 ans, était proche de rejoindre les Verts en prêt mais ce vendredi, Leipzig a proposé un prêt avec option d'achat aux Anglais."

Son coach, Unai Emery, évoquait en conférence de presse la situation de son joueur. Reste à savoir dans quel club le latéral s'engagera en prêt.

Unai Emery en conférence de presse : "Kosta Nedeljkovic sait que sa prochaine étape est de partir d'ici, de travailler dans un autre club, dans un autre pays et d'essayer de le récupérer à nouveau pour l'année prochaine, d'essayer de l'utiliser ici avec son potentiel."

Unai Emery on Kosta Nedeljkovic: "He's a very good guy, humble, honest, hard worker.

"But he knows his next step is out of here, to work in another club, in another country and try to recover again him for the next year, to try to use him here with his potential." #AVFC

